« Je ne peux pas vivre sans toucher »

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) –

L’artiste Maille de Coca a sorti son nouvel album « L’astronaute géant », une compilation de sa carrière musicale : « Après trois albums avec une production très compliquée, j’avais besoin d’arrêter le processus créatif. N’arrête pas de jouer, car je ne peux pas vivre si je ne joue pas, et c’était un format parfait« , a affirmé.

» L’astronaute géant » a des chansons inédites telles que » Une fois » et » Le crash universel « , créées pendant la pandémie.

« La pandémie a perturbé, retardé et désorganisé tous les plans, cela n’a été facile pour personne, mais j’ai fait le point et j’ai réalisé que j’avais beaucoup de chance. J’ai eu la chance de ne pas avoir eu de situation de covid grave et j’ai aussi beaucoup travaillé. J’ai eu des collègues musiciens, des gens de la production, des festivals, qui ont plaqué le kiosque », a-t-il déclaré.

En ce sens, le chanteur a souligné qu’en 2020, « l’année du confinement », il a fait « L’impossible tournée », une tournée »plus humble avec des concerts acoustiques, des personnes assises et 300 personnes« .

Par ailleurs, Malla planifie déjà sa tournée avec ‘The Giant Astronaut’ pour 2022. Une « mini-tour » de 10 concerts, entre février et mars, où le chanteur sera seul sur scène avec « beaucoup de texte » accompagné de chansons où il disséquera des parties de votre vie. « Je fais un récapitulatif de ma vie depuis le début jusqu’à maintenant, pour ensuite les analyser et prendre des scènes qui valent la peine d’être racontées« , a expliqué l’artiste.

« LOS RONALDOS EST UNE SCÈNE FERMÉE »

Parmi les chansons compilées, le chanteur a décidé d’inclure des chansons comme « Adiós papa » ou « Je ne peux pas vivre sans toi » de Los Ronaldos. « Los Ronaldos est une étape fermée, on s’entend très bien. On est un groupe étrange qui s’est séparé et qui malgré tout s’entend très bien, mais c’est fini.« , a déclaré Malla.

Dans le même temps, il a souligné que Los Ronaldos avait deux fins: « L’une était très étrange, nous sommes passés par la porte arrière. Et heureusement, en 2005, nous avons eu cette réunion, où nous avons passé trois ans à faire des concerts, nous avons enregistré ‘Je ne peux pas vivre sans toi’, et nous nous sommes retrouvés dans un grand concert à ‘Joy Eslava’ et c’était comme la fin parfaite« .

Faisant le point sur l’évolution de ses paroles, Malla estime que ses chansons n’ont pas beaucoup changé sur le fond : « Les peurs, les insécurités, les angoisses et les désirs sont les mêmes mais interprétés de manière différente, certaines surmontées et d’autres aggravées », a-t-il souligné. .

D’autre part, Coque Malla a présenté son projet ‘Mujeres’ en 2013, un album de duos avec uniquement des voix féminines. « J’ai commencé à revoir mes chansons et j’ai réalisé que le protagoniste était la femme dans mes chansons et ma relation avec elle. C’est formidable de collaborer avec ces artistes, qui sont des auteurs, qui ont un label, et qui ont donné une nouvelle lecture à la chanson. »

Interrogée sur la situation des femmes dans le secteur de la musique, Malla a affirmé qu’il y a quelques années jusqu’à maintenant, il y a eu une poussée « très puissante » du féminisme qui fait peu à peu changer les choses, et a précisé que « Nous allons voir jusqu’où vont ces changements, à quel point ils sont profonds, à quel point ils sont stables » car cela signifie « une société meilleure ».

« NE TOMBER PAS DANS LES ERREURS DE GRAND-PARENT »

Interrogé sur de futures collaborations, il a déclaré qu’il aimerait collaborer et apprendre des personnes qui proposent de nouvelles choses sur la scène musicale d’aujourd’hui.

« Je ne veux pas retomber dans cette erreur de grand-père de dire : ‘la musique d’aujourd’hui est de la merde, ma musique était bonne’, parce que c’est ce que nos grands-parents ont fait avec le rock and roll, et maintenant ils étudient dans les universités« , a-t-il assuré en ajoutant qu’il aimerait entendre plus de reggaeton, de trap et de rap que lui.

En effet, sur son album de 2019 ‘Revolution?’, Il a collaboré avec le rappeur Kase.O : « Kase.O représente cette musique qui occupe désormais l’esprit et l’imagination de la grande majorité des jeunes » Il a commenté. Enfin, il a révélé qu’il aimerait collaborer avec la chanteuse C.tangana : » C.tangana a fait quelque chose de très gentil avec Jorge Drexler, Andrés Calamaro et Kiko Veneno, et surtout très respectueux avec leurs figures » .