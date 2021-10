Nitish Kumar a déclaré que Lalu Yadav ne peut que le faire tuer et ne peut rien faire d’autre.

Le ministre en chef du Bihar et allié du BJP, Nitish Kumar, a déclaré aujourd’hui que Rashtriya Janata Dal (RJD) supremo Lalu Prasad Yadav peut le faire tuer mais ne peut faire aucune autre différence pour lui. Lalu Prasad a atteint le Bihar dimanche après une interruption de trois ans. Il était en convalescence à Delhi après avoir été libéré de prison dans une affaire d’escroquerie fourragère. Prasad fera campagne pour les candidats du RJD dans les sondages du Bihar qui se tiendront le 30 octobre.

Interrogé sur la remarque de « visarjan » de Prasad, Nitish Kumar a déclaré en riant : « Chhodiye na, kar den, goliye marwa den. Sabse achha yahi hoga. Baaki kuchh nahi kar sakte hai wo. Agar chahen to goli marwa sakte hai, aur kuchh nahi kar sakte hai, samajh gaye na il veut, il peut me faire tirer dessus, ne peut rien faire d’autre, comprenez).

#REGARDER | Bihar CM Nitish Kumar a déclaré : « Il peut me faire tirer dessus. Il ne peut rien faire d’autre. S’il le veut, il peut me faire tirer dessus… », interrogé par des journalistes sur la déclaration du chef du RJD, Lalu Yadav Nitish Kumar, gouvernement NDA au Bihar’. pic.twitter.com/1oSaDGcgmP – ANI (@ANI) 26 octobre 2021

Lalu Yadav a déclaré aujourd’hui qu’il avait raté deux élections en raison de sa maladie et de sa peine de prison. « J’avais raté deux élections à cause de ma maladie et de ma détention. L’amour du Bihar m’a aidé à me remettre de ma maladie. Je ferai campagne à Kusheshwar Asthan et Tarapur le 27 octobre… Je sais que Tejashwi fait campagne dans les deux endroits et qu’il se porte bien… J’assurerai le « visarjan » (immersion de la NDA) », a-t-il déclaré.

S’adressant à nouveau au ministre en chef Nitish Kumar, Lalu Yadav a déclaré : « Nitish Kumar a été félicité par le Premier ministre Modi et le BJP. Tout le monde faisait des slogans « desh ka PM kaisa ho, Nitish kumar jaisa ho » (Un PM devrait être comme Nitish Kumar). Il était présenté comme du matériel de PM… telle était l’arrogance et la cupidité.

Sur la question de l’alliance avec le Congrès, Lalu Yadav a déclaré : « L’alliance est formée avec des personnes partageant les mêmes idées, des forces laïques. Au niveau de l’État également, nous avons formé une alliance avec le Congrès, la Gauche et d’autres partis… Le rôle principal devrait être celui du Congrès. Quelqu’un a-t-il aidé le Congrès plus que nous… C’est un vieux parti, un parti de toute l’Inde, nous le considérons toujours comme tel.

Ces remarques peuvent être considérées comme un adoucissement de la position du RJD contre le Congrès. Il y a quelques jours, Lalu Yadav avait lancé une attaque cinglante contre le Congrès pour avoir présenté des candidats dans les sondages. Le RJD et le Congrès contestent tous deux les bypolls séparément.

