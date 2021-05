Je ne peux rien faire de plus pour m’assurer de respecter les limites de la piste · .

Max Verstappen dit qu’il ne peut pas faire grand-chose de plus pour s’assurer qu’il respecte les limites de la piste, après qu’une erreur dans le dernier tour du Grand Prix du Portugal lui a coûté un point de championnat.

Après la dernière course, le pilote Red Bull a déclaré qu’il était «étrange» de perdre le point bonus du tour le plus rapide parce que son temps avait été supprimé pour avoir couru large au virage 14. Les pilotes ont été informés le samedi avant la course du changement de piste. des limites étaient appliquées. Il s’agissait de la deuxième modification du guidage au cours du week-end.

Verstappen a semblé ignorer un changement en milieu de week-end dans l’application des limites de piste à deux reprises cette année. Pendant le Grand Prix de Bahreïn, il a exprimé sa surprise sur la radio de son équipe face à l’assouplissement des restrictions au virage quatre, ce que Lewis Hamilton a constamment exploité. Plus tard, il a dépassé Hamilton en courant hors piste au coin et a dû céder la place, ce qui lui a coûté la victoire.

Mais Verstappen doute qu’il puisse faire beaucoup plus pour améliorer son respect des limites de piste. «Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à faire pour être au top», a-t-il déclaré. «À Bahreïn, il y a eu des malentendus entre les équipes sur ce qui était autorisé et ce qui ne l’était pas.

«Vous pouvez également le voir différemment. J’essaie juste de tout sortir de la voiture quand nous ne sommes pas au même niveau que Mercedes.

Particularité: Verstappen a-t-il fait ses devoirs? Six points de discussion du GP d’Espagne“Mais je [could] aussi facilement ne pas être dans ce sujet de l’utilisation des limites de piste ou quoi que ce soit. Mais alors je [would be] assez confortablement derrière une Mercedes que je n’aime pas. J’essaie toujours d’en tirer le meilleur résultat possible. »

Pendant le week-end du Grand Prix du Portugal, Verstappen a également enfreint les limites de la piste en qualifications.

«Je suis allé deux fois en dehors des limites de la piste où cela m’a coûté essentiellement une pole et un tour le plus rapide. Mais c’est aussi parce que je ne me contente ni de deuxième ni de troisième.

Les limites de la piste ont fait l’objet de discussions au cours des trois week-ends de course jusqu’à présent cette année. Verstappen a reconnu que l’application des restrictions est plus difficile sur certains circuits que sur d’autres, en particulier lorsque la F1 visite des pistes qui sont également utilisées pour les courses de vélo.

“Certaines pistes sont juste un peu plus difficiles à contrôler, vraiment, avec des limites de piste”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous devons trouver une solution.

«Bien sûr, je comprends certaines pistes sur lesquelles nous courons avec Moto GP et bien sûr, ils veulent des bordures un peu différentes de ce que nous aimons.

«Mais je pense que nous devons trouver une voie intermédiaire qui fonctionne pour les deux, car avec nos vitesses de virage, nous pouvons vraiment abuser de toute la piste à cause de l’adhérence que nous avons avec les voitures, ce qui rend parfois très difficile de vraiment juger des limites de la piste. “

Selon Verstappen, des moyens de dissuasion physiques pour empêcher les conducteurs de courir à grande échelle, tels que des pièges à gravier, devraient être utilisés dans la mesure du possible.

«De mon côté, je pense que nous devrions essayer de remettre un peu plus de gravier par endroits», a-t-il déclaré. «Bien sûr, ce n’est parfois pas ce que veulent les pistes parce que quand vous avez des jours de piste, les gens partent, le gravier arrive sur la piste, ils doivent le nettoyer, tout cela coûte de l’argent pour le remettre en place.

«Mais je pense que c’est parfois un peu déroutant aussi de l’extérieur où certains endroits où vous courez sur un trottoir, certains endroits sont surveillés avec une ligne blanche. Je pense que nous pouvons améliorer les choses en veillant à ce qu’il y ait une limite stricte lorsque vous sortez d’un trottoir ou autre.

