Je ne peux rien faire pour empêcher les fans de huer Hamilton

in

Max Verstappen dit qu’il ne peut rien faire pour empêcher les fans du Grand Prix des Pays-Bas de huer son rival au championnat Lewis Hamilton ce week-end.

Hamilton, qui devance Verstappen de cinq points avant la course à domicile des pilotes Red Bull, a été hué sur certaines pistes plus tôt cette année.

Alors que Verstappen a précédemment déclaré que ses fans ne devraient pas huer Hamilton, parlant avant sa course à domicile, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que cela se produise.

“Quand vous allez à un match de football, vous entrez dans un terrain, l’opposition sera huée à un moment donné et ce n’est pas au club local d’aller sur les haut-parleurs et de dire” les gars, vous ne pouvez pas huer ” parce que cela arrivera naturellement ,” il a dit. « Dans le football, ils sont très passionnés et ils soutiennent leur équipe locale.

« Je ne pense pas que ce soit à moi de dire aux gars que vous ne pouvez pas huer parce que je ne suis pas eux et je dois juste me concentrer sur ce que je fais sur la piste. Je suis presque sûr que la plupart d’entre eux sont ici pour un super week-end pour voir les voitures courir et bien sûr certains d’entre eux vont huer mais je ne peux pas décider pour eux.

« Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas huer, mais pensez-vous vraiment qu’ils vont m’écouter ? Je pense donc simplement qu’ils passeront un bon week-end.

Verstappen a déclaré qu’entendre les fans huer Hamilton ne lui donnait pas une motivation supplémentaire. “Ce serait mauvais si cela me donnait un coup de pouce supplémentaire”, a-t-il déclaré. « Tant que cela n’affecte pas Lewis, je suppose que c’est ce que vous voulez entendre, n’est-ce pas ? C’est le plus important.

« Ce que j’espère de tout le week-end, c’est bien sûr que tout le monde passe un bon moment et qu’il aime voir les voitures sur la piste. Nous voir nous battre pour le meilleur résultat possible.

Le gouvernement a plafonné la participation à la course de ce week-end à 70 000 personnes, soit environ les deux tiers de la capacité de la piste qui organise sa première course depuis 36 ans.

“Ça va être génial à voir”, a déclaré Verstappen. « Malheureusement, ce n’est pas à pleine capacité, ce n’est pas autorisé. Néanmoins, cela semble très impressionnant.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :