« Je ne pourrais pas être plus fier de mon équipe »

29/11/2021 à 02:02 CET

Le capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, Sergi Bruguera, a renforcé le travail de tous ses joueurs malgré l’élimination en phase de groupes après avoir perdu contre la Russie.

« Je ne peux pas être plus fier de mon équipe. Nous avons eu beaucoup de problèmes tout au long de la semaine. Avec les meilleurs hommes. Il a disputé chaque match et a été un dix de dévouement et d’engagement. Je ne pouvais pas demander plus », a analysé le capitaine. qui a perdu Roberto Bautista lors de son appel initial en raison d’une blessure abdominale et Carlos Alcaraz en raison de covid.

Marcel Granollers a quant à lui analysé le duel en double face à l’équipe russe qui a fini par éliminer l’Espagne de la Coupe Davis.

« Les doubles partent avec très peu. C’était dommage de commencer le deuxième set car ils sont allés vite sur le tableau d’affichage. Le troisième était très égal. Nous n’avions aucune option pour les autres et ils ont eu une performance spectaculaire. On a poussé le jeu à bout et c’est dommage qu’il s’en soit échappé », a déploré le joueur espagnol.

Feliciano López était parfois le héros inattendu de l’Espagne. Il a dû affronter les simples et aussi les doubles. Il a battu le cinquième joueur mondial Andrey Rublev ce dimanche mais cela n’a pas suffi.

« Cela a peut-être été l’un des meilleurs de ma carrière pour ce que cela signifiait. Être ici était déjà un prix pour moi et concourir pour les cinq dans le monde un cadeau. Ce n’était pas suffisant pour me qualifier et c’est ce qui me fait le plus mal. C’est vrai que je suis fier de mon effort et ça me fait mal. Je me voyais disputer les quarts de finale. C’est le sport », a-t-il conclu.