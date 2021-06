“Je ne pouvais même pas porter de chaussettes”

in

08/06/2021 à 21:07 CEST

.

L’Espagnol Alexandre Davidovitch a déclaré avoir affronté physiquement « cassé » les quarts de finale de Roland Garros contre l’allemand Alexandre Zverev, épuisé par l’épuisement de la meilleure semaine de sa vie et affecté par de graves douleurs au dos.

“Je suis un peu déçu de moi-même, je savais que ça allait être un match difficile. Quand j’ai terminé avec (Federico) Delbonis (son adversaire au deuxième tour), Je ne pouvais pas mettre de chaussette, j’étais physiquement assez mauvais, Je ne savais pas si j’allais entrer en piste, car je ne voulais pas faire ce que j’ai fait, je voulais vivre dans l’instant”, a déclaré l’Espagnol après perdre 6-4, 6-1 et 6-1.

“J’ai plutôt bien commencé, mais tout au long du match, je n’étais ni mentalement ni physiquement. Tout me pesait. Ça a été deux semaines assez dures ici, des matchs intenses avec beaucoup d’émotions, ça et ce que je prends dans le sac, ce sera bon pour moi pour la suite”, a ajouté le tennisman de 22 ans qui vient de tourner.

Après avoir surmonté deux duels en cinq sets en route vers les premiers quarts d’un Grand Chelem en carrière, Davidovitch Il a souligné que son corps lui en disait assez. “Hier, je me suis entraîné pendant 20 minutes. J’avais mal au dos assez sévère, j’ai passé des heures avec le kiné. Aujourd’hui je me suis mieux réveillé, mais ça a été un drame de mettre mes chaussettes“, a déclaré le joueur qui n’a pas voulu laisser une mauvaise image dans son meilleur tournoi.

“Je me suis surpassé. Finir un Roland-Garros comme celui-ci est difficile mentalement, je sais que je joue bien, mais aujourd’hui mon physique, ma mentalité m’ont fait défaut. Je ne voulais pas donner cette image. Mais c’était cassé, je ne savais pas si je pouvais me donner à 100%. J’ai tout donné au premier set, mais le deuxième et le troisième étaient KO”, a ajouté.

Malgré tout, il a souligné des choses positives sur son passage à Roland-Garros : “Être dans des chambres a été un rêve devenu réalité après des années à le voir à la télévision. C’est gratifiant. Mais je pars avec une épine dont je ne voulais pas. Je dois améliorer beaucoup de choses, je vais passer d’autres années à me battre pendant quelques quarts contre des rivaux de haut niveau », a-t-il promis.