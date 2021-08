Scarlet Ortiz : Je ne pouvais ni marcher ni respirer, les jours les plus durs | Instagram

“Je ne pouvais ni marcher ni respirer”, tristes et désolés les propos de la belle actrice Scarlet Ortiz, qui a partagé avec ses followers comment elle a vécu d’avoir été infectée.

La belle actrice de 100 jours pour tomber amoureuse a tenu à parler à ses followers sur les réseaux sociaux pour les remercier de leur inquiétude et de leurs expressions de soutien après avoir été infectée par le virus qui inquiète actuellement le monde.

Le célèbre Ortiz écarlate a révélé qu’il a vécu les 22 jours les plus durs de sa vie, ceci après avoir été mal diagnostiqué, une erreur qui pourrait lui coûter la vie après avoir acquis le Covid-19.

Le talentueux actrice a indiqué qu’en dépit d’une faible oxygénation, il avait reçu un diagnostic erroné, selon lequel ils considéraient son oxygénation comme « normale » ; pour cette raison, le virus est devenu encore plus compliqué.

Ortiz a souligné qu’après l’erreur médicale, le temps avait fait des ravages et qu’elle était incapable de marcher ou de respirer. Elle a donc été admise à l’hôpital. Les radiographies ont révélé une pneumonie dans ses deux poumons.

Scarlet Ortiz a souligné ces 22 jours des jours les plus difficiles et bien qu’elle soit maintenant à la maison, elle a assuré qu’en raison des complications et des séquelles, elle devait continuer pendant une autre semaine avec des antibiotiques et plus encore.

La star a indiqué sur ses réseaux sociaux que cela faisait plus de trois semaines que le virus ravageait son corps et bien que ce qui s’est passé ait été très dur, elle est plus qu’heureuse d’être en vie.