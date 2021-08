“Je ne pouvais pas refuser l’opportunité de jouer en Premier League”

16/08/2021 à 18:47 CEST

Manchester United a été l’un des clubs européens qui s’est le mieux renforcé cet été, ajoutant Jadon Sancho et Raphael Varane à une équipe pleine de joueurs de haut niveau. Lors de la première de Premier League samedi contre Leeds, au cours de laquelle les “Red Devils” ont gagné 5-1, Old Trafford a reçu le central français et il a adressé les premiers mots à ses nouveaux fans et aux médias du club, reconnaissant qu'”il ne pouvait pas refuser l’opportunité de jouer à Manchester et en Premier League”..

“Manchester United est l’un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League c’est quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Après avoir discuté avec le coach je peux voir les progrès des dernières saisons et maintenant je rejoins un groupe prêt à jouer au plus haut niveau”, a expliqué le Français.

Varane a confiance en le groupe de joueurs avec qui il partagera désormais un vestiaire et Ole Gunnar Solskjaer lui a donné la confiance nécessaire pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière et devenir un défenseur central dominant, également en Premier League., bien qu’il prévienne que maintenant ce qu’il s’appelle est “de commencer à travailler dur”.