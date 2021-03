Alors qu’en Espagne, en particulier, et en Europe, en général, le taux de vaccination contre coronavirus Ce n’est pas aussi rapide qu’il serait souhaitable, il y a dans d’autres pays où ils ont démontré une telle efficacité qu’ils peuvent même doser des étrangers visitant leur territoire.

Bahreïn et le Qatar sont deux d’entre eux. Dans les deux cas, l’arrivée des championnats de Formule 1 et de MotoGP a été une raison suffisante pour que leurs gouvernements leur donner la possibilité de vacciner tous les composants de leurs paddocks respectifs, des coureurs eux-mêmes aux journalistes qui accompagnent les caravanes.

Carlos Sainz il a été l’un des premiers à admettre qu’il avait accepté l’offre. Bien que la F1 en tant qu’organisation ait laissé à chacun le soin de se faire vacciner ou non (Le MotoGP a demandé à ses collaborateurs de le faire), il a décidé que la meilleure chose à faire était de se faire vacciner, et pas seulement pour sa santé. Être espagnol, après la polémique des filles du roi émérite, Elena et Cristina, qui ont été vaccinées en Abu Dhabi Profitant d’une visite chez son père, il a été obligé non seulement d’argumenter mais de résumer les avantages qu’une personnalité comme lui peut avoir à l’accepter.

« Je n’avais aucun doute, la première chose parce que Je ne prends le vaccin d’aucun espagnol. Deuxièmement, parce qu’à Bahreïn il y a beaucoup de vaccins et je ne les enlève à personne au Bahreïn qui en a plus besoin que moi. Et troisièmement, parce que nous sommes une bulle de 3000 personnes qui nous voyageons partout dans le monde et je pense que tous ces pays seront heureux de recevoir une personne vaccinée », raconte Motor.es lors d’une conférence de presse virtuelle de Bahreïn lors d’un événement publicitaire.

En ce sens, et conscient qu’il pouvait être critiqué pour ce possible dilemme moral, il a affirmé que ces raisons suffisaient pour ne pas avoir «de remords et de ressentiment». « Je pense que ce sont des raisons plus que suffisantes pour que tout le monde en Espagne le comprenne et celui qui ne veut pas comprendre, pire pour lui« , réglé sur la question.

Outre Sainz, Sergio Perez Il a également été vacciné car, a-t-il expliqué, il ne sait pas quand il pourra accéder au vaccin au Mexique. Aussi toute l’équipe AlphaTauri, avec ses pilotes Pierre Gasly Oui Yuki tsunoda à l’avant, ils ont acquis la première dose, a expliqué le chef de l’équipe de Faenza, Franz tost.