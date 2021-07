“Je ne quitte pas la boxe avec un mauvais goût dans la bouche car j’ai tout fait avec le cœur”

Joana pastrana c’était clair pour moi. Je savais que samedi soir au Centre WiZink à Madrid, dans l’ancien Palais des SportsOui, ça allait être très spécial. La dernière fois qu’elle allait s’asseoir dans un coin pour se battre pour quelque chose de grand et pour cette raison, elle a médiatisé le combat contre les Français Anne-Sophie Da CostaAlors qu’il se remettait entre deux agressions, il a sollicité la complicité de la caméra et lui a souri. “C’est le dernier”, le dernier, dit-il.

Tras el combate, en el que Joana fue netamente superior su rival, retuvo el título europeo de campeona de Europa del peso mínimo, al que hay que sumar sus tres títulos de campeona del mundo, lo que la convierte en las mejor boxeadora en la historia d’Espagne.

Sans le travail, nous ne serions pas arrivés ici et sans les gens non plus. Je n’aurais jamais imaginé dire au revoir comme ça

A la fin du combat, la ceinture serrée autour de la taille et après avoir applaudi le public et embrassé mille fois avec son équipe et avec la femme qui avait été sa rivale, Pastrana a pris le micro pour dire, en attendant Ne sois pas mordu par le virus de la boxe à l’avenir, vos derniers mots en tant que combattant.

« Sans travail, nous ne serions pas arrivés ici et sans les gens non plus. Je n’aurais jamais imaginé dire au revoir de cette façon, c’est une occasion spéciale. Merci beaucoup », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Je ne laisse rien à moitié et je vais réaliser tout ce que je propose, et j’espère vous faire tous participer

Plus tard, il a reconnu que « je quitte la boxe avec un goût aigre-doux, mais pas avec un mauvais goût dans la bouche car tout ce que j’ai fait vient du cœur. La prochaine chose que je vais faire – son intention est de se consacrer au monde du cinéma, au fur et à mesure qu’il passe au MD – je ferai mieux que mon temps dans la boxe. Je ne laisse rien à moitié et je vais réaliser tout ce que je propose, et j’espère faire participer tous ceux d’entre vous qui êtes ici et qui regardent la soirée depuis leur domicile ».

Et fini par remercier. “Il était clair pour moi que je voulais avoir un combat d’adieu et je dois remercier le La communauté de Madrid. Merci beaucoup et que la boxe continue pour tout le monde ».