Je ne quitterai pas Ferrari tant que je n’aurai pas atteint mon objectif

Charles Leclerc refusera toute offre de quitter Ferrari jusqu’à ce qu’il ait atteint son objectif de remporter un championnat du monde, a déclaré le pilote monégasque à la publication italienne Il Giornale.

Leclerc est maintenant en troisième saison avec l’équipe, mais n’a pas remporté de Grand Prix depuis sa première campagne en raison des difficultés de la Scuderia.

Ils semblent avoir fait un pas en avant en 2021, avec Leclerc ouvrant la saison avec respectivement des sixième et quatrième places, mais restent un outsider pour remporter des victoires en course contre des Red Bull et Mercedes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de quitter Ferrari pour le double de l’argent qu’il est actuellement payé, Leclerc a répondu: «Non, parce que Ferrari est spéciale. L’argent est important, mais je crois au projet et je veux aller jusqu’au bout avec l’équipe dont je rêvais enfant.

«Je veux essayer et quand j’ai quelque chose en tête, je veux y arriver. Il n’y a pas d’offres qui tiennent: je me sens bien ici et je veux atteindre l’objectif que je me suis fixé et je ne partirai pas tant que je ne l’aurai pas atteint.

Interrogé sur ce que Ferrari peut espérer réaliser cette saison, Leclerc a admis qu’ils auraient besoin de s’améliorer considérablement pour remporter la victoire et visaient plutôt la troisième place du championnat des constructeurs.

«Pour gagner, nous devons encore faire un grand pas en avant», a-t-il déclaré.

«Nous nous sommes également beaucoup rapprochés, mais il y a encore beaucoup de différence avec Mercedes et Red Bull. Et je ne pense pas que nous aurons le potentiel de gagner. Dans certains morceaux, nous serons plus proches, mais je ne pense pas assez. L’objectif pour l’instant est de garder une longueur d’avance sur McLaren.