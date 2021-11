Max Verstappen savait que les commissaires sportifs ne seraient pas de son côté au Qatar, il s’est donc concentré sur sa conduite pour surmonter cet obstacle.

Initialement prévu pour commencer P2, le pilote Red Bull se verrait infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir respecté les jaunes à double vague lors des qualifications, une décision qui a rendu Red Bull furieux et a valu au patron de l’équipe Christian Horner un rendez-vous avec les stewards pour son commentaires.

Pour Verstappen, le penalty n’a pas été une surprise, faisant allusion à un parti pris à son encontre.

« Eh bien, pas de surprises là-bas », a-t-il déclaré à Sky F1 lorsqu’on lui a posé des questions sur cette pénalité de cinq places.

« Je veux dire, je savais déjà hier soir que je ne reçois jamais de cadeaux d’eux, donc ça va. »

Poussé par le fait de se sentir maltraité, Verstappen était réticent à approfondir le sujet, mais a en outre confirmé qu’il se sentait traité durement.

« Je ne veux pas trop en parler, parce que je ne veux plus donner à personne le plaisir d’en parler », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il se sent généralement malmené avec les commissaires sportifs.

« Mais ce n’est bien sûr pas génial. »

Heureux de P2️⃣ et du meilleur tour 👊 Malgré un très bon départ, la victoire était hors de portée, mais nous avons maximisé notre résultat en course. Grâce à une bonne stratégie, nous avons marqué 19 points aujourd’hui. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout 💪 🇶🇦 #QatarGP pic.twitter.com/YnCL44O50x – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21 novembre 2021

Cependant, une fois qu’il a été confirmé qu’il commencerait P7 au lieu de P2, Verstappen s’est concentré sur la course et a pu livrer une solide finition P2 et le tour le plus rapide, ce qui signifie qu’il s’est assuré que son avance au championnat sur Lewis Hamilton, qui a remporté le Qatar Grand Prix, n’a été réduit qu’à huit points.

« Une fois que j’ai su que je partais septième, j’étais juste très motivé pour aller de l’avant et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré Verstappen.

« Nous avons fait un bon premier tour, puis après cinq tours, nous étions à nouveau deuxièmes et j’ai juste essayé de garder un petit écart, ce que nous avons fait tout au long de la course afin qu’ils ne puissent pas faire un arrêt supplémentaire.

« Et cela m’a donné le tour le plus rapide à la fin, donc j’en étais vraiment content. »

Verstappen a finalement terminé à plus de 25 secondes de Hamilton après avoir effectué un arrêt supplémentaire au stand, mais avant cela, il maintenait l’écart relativement stable à environ « sept ou huit secondes ».

Donc, étant donné que Mercedes et Hamilton détenaient l’avantage du rythme lors des qualifications puis de la course, Verstappen était satisfait de cette performance.

« Je veux dire que j’ai fait l’arrêt supplémentaire, donc l’écart était bien sûr un peu plus grand que pendant toute la course », a-t-il déclaré.

« En général, pendant toute la course, c’était sept ou huit secondes, donc ce n’est pas trop mal.

« Nous étions un peu trop lents, donc bien sûr, cela signifie naturellement que dans une course après les qualifications, dans une course, ce sera également délicat, mais nous devons juste essayer de rester concentrés.

« Il reste deux courses, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses peuvent arriver, même en qualifications, donc tout est possible. »

Mais alors que cette bataille pour le titre atteint son paroxysme, le drame qui l’entoure déborde, qu’il s’agisse de la bataille technique entre Mercedes et Red Bull, ou cette colère contre la pénalité sur la grille pour ne citer que quelques exemples.

Cependant, Verstappen a déclaré que la course n’est pas compliquée, donc tout ce bruit supplémentaire n’est « pas pertinent » pour lui.

« La course n’est pas compliquée, elle a une pédale de frein, une pédale d’accélérateur et un volant », a répondu Verstappen lorsqu’on lui a demandé si toutes ces batailles supplémentaires en cours pouvaient avoir un impact sur sa concentration.

« Il y a beaucoup de spectacle, mais je pense que nous, les pilotes, savons quoi faire et tout ce qui n’est pas vraiment pertinent pour moi.

« Je dois juste me concentrer sur mon travail. »