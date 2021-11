Je ne reçois jamais de cadeaux des stewards rues Verstappen après la pénalité · .

Max Verstappen a déclaré qu’il n’était pas surpris de recevoir la pénalité de grille qui l’a fait chuter à la septième place sur la grille du Grand Prix du Qatar, et a compromis sa course.

Les commissaires sportifs ont infligé à Verstappen une pénalité de cinq places pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes lors des qualifications. C’est la troisième fois en quatre saisons qu’il écope d’une pénalité de ce type.

« Pas de surprises là-bas », a déclaré Verstappen après la course. « Je savais déjà hier soir que je ne reçois jamais de cadeaux d’eux, donc ça va. »

La pénalité lui a coûté un départ au premier rang aux côtés de son rival au championnat Lewis Hamilton, qui a remporté la course et réduit l’avance de Verstappen à huit points. Le pilote Red Bull a réussi à récupérer la deuxième place, s’étant rapidement frayé un chemin jusqu’à l’avant.

« À la fin, une fois que j’ai su que je partais septième, j’étais juste très motivé pour aller de l’avant et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré Verstappen à Sky Sports. « Nous avons fait un bon premier tour, puis après cinq tours, nous étions à nouveau deuxièmes.

« J’ai juste essayé de garder un petit écart, ce que nous avons fait tout au long de la course, donc ils n’ont pas pu faire d’arrêt supplémentaire et cela m’a donné le tour le plus rapide à la fin. Donc j’étais vraiment content de ça.

Verstappen a terminé la course à plus de 25 secondes de Hamilton après avoir effectué un arrêt supplémentaire au stand pour s’assurer le point de bonus pour le tour le plus rapide. Il a déclaré que le déficit de l’équipe par rapport à Mercedes pendant la course n’était pas trop important.

« J’ai fait l’arrêt supplémentaire donc l’écart était, bien sûr, un peu plus grand que pendant toute la course », a-t-il expliqué. « En général, pendant toute la course, c’était sept, huit secondes, donc ce n’est pas si mal.

« Nous étions un peu trop lents, ce qui signifie naturellement qu’après les qualifications, la course sera également difficile. Mais nous devons juste essayer de rester concentrés, et il reste deux courses à disputer – et comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses peuvent arriver même en qualifications, donc tout est possible.

