Je ne reçois jamais de vaccin contre le Covid et je ne suis pas seul

En septembre, j’ai eu Covid, et je l’ai mal. Pendant deux semaines, j’étais trop malade pour travailler ou faire autre chose que m’asseoir sur le canapé ou m’allonger dans mon lit. Les symptômes initiaux (et très intenses) pseudo-grippaux se sont transformés en une mauvaise toux, qui s’est lentement estompée en une fatigue persistante et ce que beaucoup ont décrit comme une sorte de « brouillard cérébral » de Covid. Il m’a fallu près d’un mois avant d’avoir suffisamment récupéré pour m’entraîner et reprendre un horaire normal.

Pour autant, j’étais soulagé. Ayant contracté Covid et récupéré de ce qui n’était en aucun cas un cas bénin, je savais que mon immunité naturelle conférait une protection plus durable et plus forte contre les futures infections et maladies que l’immunité que je pouvais obtenir avec l’un des vaccins Covid.

Mais j’étais aussi soulagé car cela réglait irrévocablement une question pour moi : quoi qu’il se passe d’autre dans cette pandémie, je ne vais jamais me faire vacciner contre le Covid. Jamais. Je fais partie des « non vaccinés » et je vais le rester.

Beaucoup de gens, en entendant cela, ne voudront rien entendre d’autre que j’ai à dire. Ils concluront que je suis un fanatique et un théoricien du complot – ou juste un idiot gai. Les non vaccinés, pour trop d’Américains, ne sont rien de plus qu’une canaille égoïste dont l’intransigeance continue, au mieux, met inutilement en danger les personnes vulnérables et, au pire, tue carrément des gens.

Si quelqu’un est à blâmer pour le terrible bilan de Covid, selon leur opinion, ce sont des gens comme moi, qui perpétuent ce que le président Biden a appelé à plusieurs reprises une « pandémie des non vaccinés ». Nous sommes si horribles, selon le chroniqueur du Los Angeles Times Michael Hiltzik, que même s’il peut être macabre de se moquer de nous si nous mourons de Covid, c’est nécessaire. Après tout, nous n’obtenons que ce que nous méritons.

Pourtant, au moins 40 pour cent du pays n’est toujours pas vacciné. Vous ne pouvez pas simplement radier 130 millions d’Américains en tant que rubis liés à la théorie du complot, ou décider qu’il est acceptable de danser sur leurs tombes s’ils meurent de Covid. C’est une recette pour un discours public empoisonné, et c’est fondamentalement anti-américain.

Quoi qu’il en soit, une chose que la variante omicron a clairement montrée, c’est que nous allons devoir apprendre à vivre avec Covid, au moins pendant un certain temps. Il est donc temps pour les vaccinés d’essayer de comprendre les motivations des non vaccinés et d’apprendre à vivre avec eux aussi, au lieu de sans cesse les bouc émissaire et les diaboliser.

Pourquoi j’ai choisi de ne pas me faire vacciner – et ne le regrettez pas

Comme des millions d’autres Américains, j’ai choisi de ne pas me faire vacciner contre le Covid pour diverses raisons. Avant d’attraper Covid, je savais que mon âge, mon niveau de forme physique et mes antécédents médicaux me plaçaient tous dans une catégorie à très faible risque de maladie grave ou d’hospitalisation.

Je savais aussi que, parce que les vaccins Covid n’existent que depuis environ un an, nous n’avons aucune donnée sur leurs effets à long terme – mais nous connaissons certains des risques qu’ils posent, en particulier pour les jeunes. Bref, j’en ai conclu que les risques inconnus de la prise du vaccin étaient, dans mon cas, supérieurs aux risques connus d’attraper le Covid. Cette analyse risques-avantages sera différente pour chacun, mais chacun doit le faire et prendre sa propre décision.

Un autre facteur pour moi a été les messages contradictoires et toujours changeants sur les masques et les confinements tout au long de 2020 qui m’ont amené à remettre en question l’honnêteté et la compétence de nos experts en santé publique et du complexe industriel pharmaceutique. Lorsque les vaccins sont sortis, la crédibilité de nos experts était déjà sérieusement menacée. Depuis, les choses ont empiré.

Après avoir récupéré de Covid, j’étais encore plus confiant dans ma décision de ne pas me faire vacciner. Comme la grande majorité des Américains en bonne santé qui survivent à Covid, j’ai acquis des anticorps naturels qui conféraient un niveau de protection contre une infection future que je ne pourrais pas obtenir autrement, même pas avec deux doses du vaccin et un rappel.

Ici aussi, la réticence des experts à discuter ou même à reconnaître l’existence d’une immunité naturelle m’a rendu profondément méfiant. Quelque 60 millions d’Américains ont désormais contracté le Covid. Moins d’un million en sont morts. Cela signifie qu’au minimum, des dizaines de millions d’Américains ont un certain niveau d’immunité naturelle. Pourquoi cela ne fait-il pas partie de la conversation ? Pourquoi cela ne semble-t-il pas être pris en compte dans les décisions politiques, en particulier celles qui affectent les moyens de subsistance des gens, comme les mandats de vaccination des employeurs ?

Maintenant, nous avons la variante omicron, et tout ce que nous avons appris à ce sujet jusqu’à présent a confirmé ma décision, ainsi que des dizaines de millions d’autres Américains, de ne pas me faire vacciner. Il s’avère que les vaccins Covid ne sont pas très efficaces contre l’omicron, et quelle que soit la protection qu’ils offrent, il semble que les anticorps générés par les vaccins diminuent fortement. Le nombre de cas dans le monde est actuellement à des niveaux record, malgré les efforts de vaccination de masse à travers le monde et le nombre toujours croissant de vaccinés.

En effet, omicron traverse désormais les pays qui ont des taux de vaccination de 90 pour cent ou plus. Les données suggèrent jusqu’à présent que la meilleure protection contre l’omicron n’est pas du tout la vaccination, mais l’immunité naturelle contre une infection antérieure.

Une étude au Qatar a révélé qu’une infection antérieure offrait environ 90 % de protection contre la réinfection symptomatique par des souches antérieures de Covid, et environ 60 % de protection contre la réinfection par omicron. C’est bien plus que l’efficacité de 37% contre l’omicron de deux doses d’un vaccin à ARNm et d’un rappel, selon une étude distincte menée en Ontario.

J’hésite, cependant, même à citer des études pour étayer mon argument, car dans le monde de Covid en ligne, n’importe qui peut déterrer des données contrefactuelles ou une autre étude (même de mauvaise qualité ou sous-alimentée) pour contester toute affirmation sur l’efficacité du vaccin. Comme Cory Zue l’a écrit dans un long article de blog la semaine dernière, l’un des problèmes avec notre discours sur Covid en ce moment est que la science et les données sur les vaccins sont « utilisées pour affirmer nos croyances antérieures, plutôt que de nous aider à voir la vérité ».

Et la vérité est que chacun de nous doit prendre sa propre décision concernant le vaccin Covid, ce qui est bon pour nous et nos familles, en évaluant les risques et les récompenses pour nous-mêmes.

Mais quoi que l’on pense du vaccin, il devient difficile maintenant de maintenir la position selon laquelle la «sortie» de la pandémie passe par la vaccination de masse. En fait, la vaccination de masse pourrait même prolonger la pandémie, en fonction de la façon dont les futures variantes réagissent aux systèmes immunitaires entièrement vaxxés qui ont reçu plusieurs injections de rappel dans un laps de temps relativement court.

Si vous voulez vous faire vacciner et vous faire vacciner plusieurs fois, allez-y. C’est votre décision. Mais je ne le ferai jamais, surtout maintenant que j’ai le Covid. Il y a des dizaines de millions d’Américains comme moi, et nous ne changerons jamais d’avis. C’est quelque chose que le reste du pays, à ce stade, devra simplement accepter.

John Daniel Davidson est rédacteur en chef à The Federalist. Ses écrits ont été publiés dans le Wall Street Journal, la National Review, le Texas Monthly, The Guardian, First Things, la Claremont Review of Books, le New York Post et ailleurs. Suivez-le sur Twitter, @johnddavidson.