« Je ne regrette rien, je tire les leçons de moments difficiles comme celui-ci »

04/12/21 à 00:07 CET

Novak Djokovic a indiqué après l’élimination de la Serbie de la Coupe Davis contre la Croatie (2-1) qu’il ne regrettait pas d’avoir tenté : « Je ne regrette rien dans la vie, mais je tire les leçons de moments difficiles comme celui-ci ». « Ma saison se termine aujourd’hui et je ne regrette aucun tournoi auquel j’ai participé. Cette compétition compte beaucoup pour moi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Djokovic a remporté son match en simple contre Marin Cilic mais a perdu le double, jumelé à Filip Krajinovic, contre les Croates Mate Pavic et Nikola Metkic. « Une victoire individuelle ne suffit pas. C’est une compétition cruelle car elle vous oblige à gagner chaque match et chaque set. En double, nous sommes entrés sur le terrain en pensant que nous pouvions le faire », a déclaré le numéro un mondial. « Si le double décidait que nous savions que nous n’étions pas favoris. Ils jouent toujours ensemble. Plus que des joueurs de double, vous devez avoir une équipe de double », a-t-il déclaré.

Djokovic n’a pas levé les doutes sur sa participation à l’Open d’Australie, où les joueurs doivent être vaccinés contre le covid. Le Serbe n’a pas révélé si tel était son cas. « On le saura bientôt, il reste peu de temps », a-t-il juste dit. Le capitaine serbe Viktor Troicki, débutant dans cette édition, a regretté de ne pas avoir profité de l’occasion lors du premier match, que Dusan Lajinovic a perdu contre Borna Gojo. « C’était le point crucial. Il est difficile d’expliquer maintenant ce qui s’est passé, je ne sais pas quoi dire, je dois le revoir », a-t-il déclaré avec regret.

Sur le changement introduit en double, lorsque Filip Krajinovic est entré pour Nikola Cacic, Troicki a déclaré : « J’espérais que cela fonctionnerait, ce sont deux joueurs avec des restes agressifs, mais il ne l’a pas fait. Ce sont probablement ceux qui ont joué le plus de fois ensemble dans mon équipe. »