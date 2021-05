“Je ne retournerai pas à la Juventus, mon avenir est à l’Inter”

04/05/2021 à 20:19 CEST

Giuseppe Marotta a quitté la Juventus en 2018, d’où il est devenu une véritable idole après 8 ans, après avoir réalisé 7 “ Scudettos ”, 4 “ Coppas ” et joué deux finales de la Ligue des champions sous sa direction, pour s’engager dans une nouvelle aventure italienne, après avoir été nommé PDG d’Inter trois mois plus tard. C’est ce qu’il a dit le jour où il a rejoint la discipline «neroazzurra»: «C’est un travail chargé de responsabilités, mais cela ne m’inquiète pas non plus. Une nouvelle étape commence et cela doit être un gagnant. »Deux ans et demi plus tard, ils sont devenus champions de Serie A.

Maintenant, s’adressant à Sky, lorsqu’on lui a demandé si son avenir était lié au retour à Turin, l’Italien a réglé la question avec un message clair et direct: “Moi à la Juventus? Non, je suis venu ici au souhait de Zhang et j’aimerais ouvrir un cycle ici. L’année dernière, nous avons atteint la finale de la Ligue Europa et maintenant nous avons remporté la ligueÀ son tour, il a souligné qu’ils ont réussi malgré la situation actuelle dans le monde du football: «Les difficultés qui existent avec la contraction des revenus due à la pandémie».

Il en a profité pour féliciter les joueurs et l’entraîneur, Antonio Conte, qui ont réalisé une belle saison: “C’est possible car il y a un groupe compact grâce au travail du coach“.

La Juventus comme miroir

Marotta sait ce que c’est de commencer avec un projet et de l’amener au sommet. Il l’a fait avec la Juventus et maintenant, grâce aussi à l’excellent travail de l’entraîneur italien, il a déjà posé la première pierre de ce qu’il espère devenir une fortification: “Gagner est toujours difficile et la première année à la Juventus nous avons commencé avec un nouveau cycle dans un club en difficulté. Maintenant, nous sommes quasiment dans la même situation: Conte a su tirer le meilleur parti des joueurs disponibles. “

Pour le PDG d’Interista, la gestion du groupe a été la clé pour que ce groupe touche à nouveau le ciel: «S’il y avait eu une pomme pourrie, elle aurait été isolée de l’équipe, mais il n’y en avait pas. Rares sont ceux dans ce groupe qui ont remporté des titres et pour les garçons, cela a été une grande incitation à conquérir un titre aussi important “.