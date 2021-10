« Je ne reviendrai pas sur scène tant que les gens portent un masque, ne peuvent pas se lever, fumer ou boire un verre »

MADRID, 5 oct (EUROPA PRESS) –

L’auteur-compositeur-interprète, poète et peintre Joaquin Sabine a assuré que ne reviendra pas sur scène tant que les mesures sanitaires seront maintenues pour éviter la transmission du Covid-19.

« Je ne vais pas remonter sur scène pendant que les gens portent des masques, ne peuvent pas se lever ou ne peuvent pas fumer ou boire un verre. Je crains que ce ne soit pas avant au moins un an et demi. Mais je vais encore dire ‘bonjour et au revoir’ », a déclaré Sabina.

C’est ce qu’a déclaré ce mardi 5 octobre l’artiste lors d’une discussion avec le poète Benjamin Prado et le journaliste Précieux Nativel, célébrée après que Sabina a déposé un legs dans la Caja de las Letras de l’Instituto Cervantes.

Face à la possibilité de revenir sur scène, Sabina a affirmé qu’elle allait « bien » après « avoir survécu à tous les maux qui l’ont dévasté ». « Je n’ai pas eu de Covid, je me suis comporté en citoyen exemplaire, je ne suis pas sorti, j’ai porté mon masque mais j’ai continué à fumer et à boire« , a commenté.

Lors de la rencontre, le chanteur a passé en revue divers moments de sa vie et reconnu : « Moi qui n’ai jamais été un père exemplaire, ni un mari exemplaire ni un amant exemplaire, mais je crois que j’ai été un ami fidèle« .

Bien qu’il ait assuré que l’argent n’avait « jamais eu d’importance » pour lui, il a précisé qu’il a commencé à penser à l’argent « depuis quelques années », pour pouvoir assurer à ses filles ce qui arrive à la majorité des jeunes de « ne pas pouvoir vivre mieux que leurs parents. »

« JE VAIS GASPILLER L’ARGENT EN INVITANT DES AMIS ET EN M’AMUSANT BEAUCOUP »

« J’aimerais qu’ils vivent au moins de la même manière. L’argent n’a jamais eu d’importance pour moi, je l’ai gaspillé en invitant mes amis et en passant un bon moment« , a ajouté Sabina.

En référence au trac lorsqu’il donne un concert, l’artiste a expliqué qu’il a eu et continue d’avoir ces dernières années « un vrai trac ». Cependant, il a expliqué que son trac n’est pas de la foule, mais plutôt une peur du public »ils ont dépensé de l’argent qu’ils n’avaient pas pour acheter un billet » et pense toujours qu’il ne va pas » leur donner autant qu’ils s’attendent « .

Sabina a aussi indiqué qu’elle n’avait rien à reprocher à la vie : « Je ne manque vraiment de rien, je suis moyennement en paix avec moi-mêmeEn tenant compte également du fait que les gens de ma génération pensaient que nous n’allions jamais être des adultes parce que les adultes étaient des fils de pute. J’ai atteint 72 ans et je ne me considère toujours pas comme un fils de pute et cela me suffit« .

Concernant sa relation avec l’écrivain Rafael Alberti, il a souligné qu’il était un poète « magnifique » qui avait aussi une oreille musicale « impressionnante » et un talent pour les rimes consonnes dont le chanteur affirme avoir « beaucoup appris ».

« Alberti avait quelque chose qui me fascinait, il y a de très bons poètes qui n’ont pas l’oreille musicale, qui ne savent pas que le mot a aussi sa propre musique. Il a dit : ‘Pourquoi n’as-tu pas apporté ta guitare ? Le tien est mieux chanté' », a-t-il rappelé.

En repensant au début de sa carrière, Sabina a déclaré qu’elle ne se souvenait pas « d’un seul moment » de sa vie où « a décidé ou pensé qu’il allait être chanteur », puisque sa principale passion était, et « est toujours », lire.

« Chez moi vous n’écoutez pratiquement pas de musique et moins la mienne, celle que vous entendez c’est de la bonne musique », a plaisanté l’artiste, tout en commentant qu’à 20 ans il chantait déjà pour gagner sa vie « dans des restaurants avec des réputations. » .

À ce stade, Sabina a souligné qu’elle se souvenait d’avoir écrit et que chanter « arrivait seule, puis avec plus de rigueur et avec plus d’attention et en pensant à bien le faire ».

« Quand je suis revenu de Londres, quand Franco est mort, j’ai commencé à entendre ce qui se faisait ici et je me suis vite rendu compte que les chansons que je voulais entendre ne jouaient pas à la radio ou n’étaient nulle part. Le manque d’attention et magie dans la littérature dans les lettres, c’était assez incroyable », a-t-il déclaré.

Pour cette raison, le chanteur a assuré qu’il s’agissait d’une décision « d’essayer de rendre dignes littérairement les paroles des chansons » et qu’il pensait pouvoir profiter de « l’oreille certaine » qu’il avait pour faire passer ce qu’il entendait dans le rues et dans les quartiers à la littérature ».