« Je ne sais pas combien il me reste mais j’espère que c’est beaucoup parce que j’aime le football »

29/11/2021

Le à 22:07 CET

Léo Messi Il était le protagoniste principal du Gala du Ballon d’Or qui a eu lieu ce soir à Paris. L’attaquant argentin a remporté son septième prix et est toujours le joueur qui l’a remporté le plus de fois devant Cristiano Ronaldo, qui l’a remporté cinq fois.

Après avoir reçu le prix, Messi Il a commenté sur scène que « la vérité est que c’est incroyable d’être à nouveau ici, il y a deux ans j’ai dit que c’était mes dernières années que je ne savais pas ce qui se passerait et maintenant je dois être à nouveau ici. Puis ils ont dit moi quand c’était mon rendez-vous. à la retraite, la vérité est que je dois être à Paris et je suis très heureux, excité et désireux de continuer à me battre pour de nouveaux défis. Je ne sais pas quand je suis parti mais j’espère que ce sera un beaucoup parce que j’aime beaucoup ça. Je tiens à remercier tous mes collègues du Barça, du PSG et le staff technique de l’équipe d’Argentine. Je l’ai gagné plusieurs fois et j’ai sauvé mon épine, et cette année il a pu réaliser le rêve il avait tant espéré, après avoir trébuché, c’est finalement arrivé. Ce que nous avons réalisé en Cup America, ce prix est pour ça. Je veux le partager avec mes coéquipiers, cela fait partie d’eux et de l’année où j’étais à Barcelone. C’est une nuit très spéciale pour moi, avec ma femme et mes enfants, mes frères, mes parents, neveu, beau-frère, est le premier temps que je dois gagner étant dans cette ville alors maintenant nous allons célébrer.

Léo Messi a également fait référence à Lewandowski, qui est arrivé à la deuxième place. « Robert est un honneur d’être avec lui, vous méritez le Ballon d’Or, l’année dernière vous étiez le meilleur et j’espère que France Football pourra vous remettre le prix de la saison dernière, je pense que vous devriez aussi l’avoir à la maison », a-t-il déclaré. Messi.

A propos de votre année de terminale, Messi Il a déclaré : « J’ai gagné mon plus gros prix en juin, depuis que j’ai commencé à jouer avec l’équipe nationale, je voulais gagner quelque chose avec ce maillot, avec le pays et mon peuple. Je veux en profiter avec eux et le leur dédier. Il était quelque chose de grand ce que nous avons vécu en Copa América ». Et à propos Luis Suarez, que c’est lui qui lui a remis le prix, il a déclaré que « j’ai été surpris de voir Suárez, c’est quelque chose de spectaculaire qu’il me l’a donné, c’est plus spécial alors merci beaucoup. »

De ton avenir, Messi Il a déclaré qu' »il y en a sept et la vérité est que c’est quelque chose d’extraordinaire. Je ne l’ai jamais imaginé. Je ne pense pas au huitième, je veux affronter la nouvelle étape de mon club, je suis adapté et voulant atteindre de nouveaux objectifs .