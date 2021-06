Je ne sais pas comment ils ont amené Tom Felton à colporter tout cet équipement de Harry Potter, mais je le creuse

Tom Felton a fait un peu la promotion du nouveau magasin Harry Potter ces derniers jours avant sa grande ouverture. Il a également fait une visite virtuelle de l’emplacement qui montre à quel point il est massif. Tout fan de Harry Potter qui se trouve à New York voudra vérifier cet endroit. En plus d’avoir tous les trucs Harry Potter que vous pourriez vouloir posséder, des vêtements aux bonbons en passant par les bijoux, l’endroit est décoré de nombreux modèles et accessoires qui auraient pu sortir directement des films.