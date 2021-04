Je ne sais pas comment j’ai vécu sans cet incroyable outil de cuisine – et c’est 60 $ de réduction chez Amazon! – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Lorsque vous vous arrêtez pour penser aux produits proposés par Instant Brands, les autocuiseurs électriques multi-usages sont évidemment la première catégorie d’appareils qui vous viendra à l’esprit. Les pots instantanés sont très populaires car ils s’attaquent à de nombreuses tâches différentes avec un seul gadget de cuisine.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez plusieurs excellentes offres Instant Pot disponibles avant la fête des mères 2021. Les prix commencent à seulement 63,94 $ pour le Duo de pot instantané Mini et vous pouvez économiser 30 $ sur le Instant Pot Ultra Mini. Ou si vous voulez le meilleur des meilleurs, il y a une réduction rare en ce moment sur le Duo Crisp instantané avec une friteuse à air intégrée.

Mais la remise Instant Pot la plus importante actuellement disponible sur Amazon concerne un produit dont vous ignorez peut-être même l’existence. Ça s’appelle le Mélangeur 10-en-1 pour smoothies et soupes Instant Pot Ace Plus, et cela changera la donne dans votre cuisine.

J’ai ramassé un Mélangeur 10-en-1 pour smoothies et soupes Instant Pot Ace Plus récemment et pour être parfaitement honnête, je n’ai aucune idée de comment j’ai pu m’en passer. Ce fantastique mélangeur multi-usage combine tant de gadgets différents dans un seul et même emballage. De la glace pilée et de la fabrication de smoothies à la fabrication de purées, de beurres de noix, de lait d’avoine et plus encore, ce chiot fait tout. Il peut également remplacer votre robot culinaire – mais il ne se contente pas de mélanger et de mélanger. Grâce à l’élément chauffant intégré et aux programmes intelligents qui peuvent bouillir et remuer, je n’ai même plus besoin d’utiliser ma cuisinière pour faire de la soupe!

L’Ace Plus est un gadget incontournable dans toutes les cuisines, mais le prix de détail de 150 $ est une commande assez lourde. Cependant, achetez-en un aujourd’hui sur Amazon et cela ne vous coûtera que 89,92 $. C’est une énorme réduction de 40%!

Voici les points à puce Instant Brands inclus sur sa page produit Amazon:

Par les fabricants d’Instant Pot: Ce mélangeur chaud et froid 10 en 1 est polyvalent pour préparer des soupes chaudes savoureuses avec un élément chauffant chaud Facile: boutons à une touche 10 en 1 pour préparer facilement des smoothies, des soupes chaudes, des margaritas, des trempettes , beurres de noix, salsa et bien plus Smoothies savoureux: Ce mélangeur de comptoir personnalisable à 10 vitesses à 26 500 tr / min zippe les ingrédients pour rendre les smoothies nutritifs et savoureux Soupes soyeuses ou en morceaux – Ajoutez des légumes frais, du bouillon, même de la viande crue. Ace Plus bout puis remue doucement pour que tout cuit parfaitement et que les nouilles restent intactes Boissons Patio à votre maison: Cocktails surgelés avec le programme de glace pilée Sain: Les beurres de noix achetés en magasin contiennent souvent des additifs et du sucre. Préparez votre propre tartinade aux arachides, aux amandes, aux noix de cajou et aux noisettes dans les soupes savoureuses Ace Plus Hot: les mélangeurs instantanés vous permettent de cuisiner complètement et uniformément avec un élément chauffant chaud, contrairement aux mélangeurs chauffants à friction à lame Accessoires inclus: Aliments 3 en 1 brevetés tasseur, tasse à mesurer et brosse de nettoyage, et un sac-passoire lavable en machine pour la fabrication de laits de soja, de riz, d’avoine et de noix. Alimentation 120 volts 60 hertz – veuillez vérifier votre tension si ce n’est pas en Amérique du Nord Laissez-vous inspirer. L’application gratuite Instant Pot sur les appareils iOS et Android est chargée de centaines de recettes pour n’importe quelle cuisine pour vous aider à démarrer votre aventure culinaire. Des millions d’utilisateurs fournissent une assistance et des conseils dans les nombreuses communautés en ligne d’Instant Pot

