« Je ne sais pas comment Jorginho était dans la course au Ballon d’Or »

Jorginho n’était pas digne d’être en lice pour le Ballon d’Or en 2021, selon Gabby Agbonlahor.

Le milieu de terrain de Chelsea a terminé troisième pour le meilleur prix individuel derrière le seul vainqueur Lionel Messi et le finaliste Robert Lewandowski.

Jorginho a certainement eu la meilleure année en termes d’argenterie, remportant deux des plus gros prix du football

Jorginho a terminé troisième du Ballon d’Or 2021

Il a battu toute une série de meilleurs joueurs, notamment Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Karim Benzema.

Le joueur de 29 ans a participé au succès de Chelsea en Ligue des champions avant d’aider l’Italie à remporter l’Euro 2020, battant l’Angleterre en finale.

Le milieu de terrain a subi une baisse de forme au cours des derniers matchs, son erreur contre Manchester United ayant coûté un but aux Blues. Il est ensuite allé convertir un penalty pour récupérer un point.

Il a également joué son rôle dans le penalty de West Ham en première mi-temps contre Chelsea au stade de Londres.

Jorginho a fait une erreur coûteuse contre West Ham

La passe arrière lâche de Jorginho à Edouard Mendy a conduit le gardien à faire tomber Jarrod Bowen, les Hammers l’emportant 3-2.

L’ancien attaquant d’Aston Villa Agbonlahor pense que l’Italien n’était pas digne d’être aussi haut dans la course au Ballon d’Or.

Il a déclaré à talkSPORT: « Jorginho, je ne sais pas comment il pourrait être dans la course au Ballon d’Or. Il a donné ce but et c’est juste sa complaisance.

« Chelsea est un peu à l’aise dans sa façon de jouer.

«Pour juste recevoir le ballon là où il l’a fait, faire une courte passe à Mendy et mettre le gardien de but en difficulté, puis Mendy sera blâmé.

« Jorginho était également responsable du but de Sancho à Manchester United, je pense qu’il devient un peu trop complaisant là-bas. »

