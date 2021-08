“Je ne sais pas comment j’y suis arrivé mais c’est incroyable”

15/08/2021 à 15h52 CEST

Adrià Léon

Vous aimez rarement une carrière « D’un drapeau à l’autre » en MotoGP, mais aujourd’hui a été encore plus spécial. Il a commencé à scintiller au départ du Grand Prix MotoGP, mais cela n’a guère gêné l’eau, qui est passée inaperçue jusqu’au dernière partie de la carrière. C’est alors que le T4 -trempé- fait Panique cinq des six dirigeants, qui sont entrés sans hésitation. Mais ce n’était pas le cas avec l’une des motos des oranges local, celui de Reliure Brad, qui a attrapé le taureau du Red Bull Ring par les cornes et est allé vers la victoire en ravissant les spectateurs avec une belle passe de danse. Il pourrait y avoir des surprises pour les deux autres podiums, mais la Ducati de Bagnaia et Martín ils ont réussi l’impossible avec des pneus à eau et ont obtenu les deuxième et troisième places.

Le coup de cœur de Binder restera longtemps dans la mémoire de tout le Paddock. Le Sud-Africain a enduré l’insupportable des « slicks » et s’est « donné » un triomphe pour célébrer son anniversaire. “J’ai calculé ce que je pouvais perdre par tour, mais j’ai enduré. Il a été très difficile de rester concentré et sans faire une seule erreur… Je voyais comment je me retrouvais sans pneus et sans freins et avec tant de l’eau c’était fou. Je ne sais pas comment j’y suis arrivé, mais aujourd’hui quelqu’un m’a aidé. C’était incroyable de pouvoir décrocher cette victoire à domicile, après deux Grand Prix difficiles et en venant de derrière. “ le pilote officiel KTM de la catégorie reine a commenté très joyeusement.

‘Pecco’ Bagnaia a terminé deuxième pour couper les points de Fabio Quartararo dans le tableau des points. “Ce n’était pas facile. Il y a eu des gouttes tout au long de la course, mais nous avons pu pousser de plus en plus. À six tours de la fin, il a commencé à pleuvoir beaucoup, mais nous n’avons pas osé entrer dans les stands. Brad’s chose est impossible à faire, je ne sais pas comment il a pu tenir. Ceux d’entre nous qui sont entrés l’ont beaucoup joué, mais nous avons dépassé beaucoup de monde en très peu de temps ” dit le pilote Ducati. “Nous en voulons plus parce que la victoire nous résiste et nous travaillons trop dur pour qu’elle vienne”commenta le toujours exigeant Bagnaia.

Le podium a été fermé par l’homme le plus récompensé par excellence en Autriche, Jorge Martín. Le Madrilène, qui avait décroché avant l’arrivée de la pluie, est revenu avec les pneus pluie après Bagnaia. “Une course incroyable. La première course était un peu difficile. Je savais que j’avais le rythme, mais j’allais très longtemps dans certains virages… J’ai perdu l’avant. J’avais même peur de la gomme car la moto bougeait un peu beaucoup. “. Celui de Pramac n’a pas vu bien le passage par les stands dans un premier temps, mais ensuite il s’est rendu compte que la remontée était possible. “Quand nous sommes tous entrés dans les stands, j’ai pensé que j’avais ruiné ma course, mais j’ai passé la 11e place dans le dernier tour et j’ai même dépassé la septième place dans un virage T4… Je ne savais pas comment c’était jusqu’à ce que j’atteigne la ligne d’arrivée, mais c’était une dernière fois. Très heureux pour tout ce que nous avons fait et pour ce peu de chance à la fin de la course “, la principale candidate au titre de ‘rookie’ de l’année dans la catégorie reine a conclu en riant.