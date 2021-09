“Je ne sais pas” Comment se termine The Walking Dead .

Si vous voulez savoir comment le smash AMC a frappé Les morts qui marchent se termine, ne vous embêtez pas à demander à l’acteur Jeffrey Dean Morgan, qui joue le Negan moralement à carreaux dans le drame zombie, car il ne le sait pas non plus, apparemment.

La première partie d’une dernière saison en trois parties de l’émission se terminera bientôt sur AMC, les deuxième et troisième parties de la saison 11 prolongée de 24 épisodes se terminant en 2022. Ayant récemment franchi la mi-parcours, la saison 11 est pour continuer le tournage jusqu’en mars 2022.

S’exprimant sur The Rich Eisen Show, Morgan a expliqué qu’il ne savait pas où allait l’histoire ni comment elle finirait par se terminer.

«C’est la dernière saison, et vous savez, essayer de conclure un programme de 11 ans qui a été une émission si emblématique pendant si longtemps. Je ne sais pas à quel point une tâche est facile pour nos écrivains et les gens bien au-dessus de mon niveau de rémunération », a déclaré Morgan. « Je ne sais pas où ils vont, et tout est une sorte de surprise pour moi, chaque script est quelque chose de nouveau. Alors on verra. »