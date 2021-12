« Je ne sais pas pourquoi » Je suis populaire auprès des fans de Formule 1

Il a reçu de nombreux hommages élogieux du monde entier, mais Kimi Raikkonen ne comprend pas la popularité qu’il a au sein de la Formule 1.

Le champion du monde 2007 a longtemps été l’une des figures les plus populaires de la Formule 1, connu pour sa personnalité sans fioritures et son talent naturel au volant, et son humour sec est ce qui l’a rendu bien-aimé sur et en dehors de la piste.

Il prendra sa retraite avec plus de départs en course que tout autre pilote dans l’histoire du sport, mais malgré le fait qu’il s’est arraché, dans le style typique d’Iceman, il n’a même pas envisagé de devenir ému par la perspective.

Certaines des interactions radio de son équipe ont été inscrites parmi la communauté des fans de Formule 1 en ligne comme des classiques du genre, avec son style pince-sans-rire qui se fait aimer du monde entier auprès des fans – non pas qu’il voit de quoi il s’agit.

« Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j’ai toujours été moi-même », a-t-il déclaré sur le podcast Beyond the Grid de Formule 1 lorsqu’on l’a interrogé sur sa popularité.

Ce ne serait pas une semaine de course #AbuDhabiGP sans sortir un grand de tous les temps du genre radio d’équipe… pic.twitter.com/fbNU1cXqPf – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 décembre 2021

« Vous devez demander aux fans de venir ici et de passer 45 minutes agréables avec vous. [on the podcast] pour en discuter. Je n’ai pas de réponse à cela.

On lui a ensuite demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de lui parmi les fans de ce sport, mais il a également rejeté cette idée – en disant que ce n’était pas sa décision à prendre.

« Comme ils veulent, tu sais ? » il ajouta. « Je ne veux pas mettre de limites sur la façon dont vous vous souvenez. Je veux dire, je m’en fous parce que, comme je l’ai dit, j’ai heureusement été capable de faire la plupart des choses comme je le souhaite et tout ce dont ils se souviennent – bon ou mauvais, c’est un souvenir – et c’est bien pour moi.

Ayant déjà pris du temps loin de la Formule 1 il y a dix ans, Raikkonen a déclaré qu’il se sentait dans un espace libre différent maintenant qu’il partait cette fois-ci, étant donné les différentes étapes de sa vie, il pense qu’il est maintenant temps de s’éloigner et de profiter de son autre intérêts.

« [F1 has] n’a jamais été la chose principale dans ma vie et cela pourrait être différent de beaucoup d’autres, tu sais ? dit le Finlandais.

« Ma vie à l’extérieur a toujours été la chose la plus importante pour moi et oui, cela a pris la plupart du temps au cours des 20 dernières années, mais cela n’a pas été, disons, la chose la plus importante, à bien des égards.

« Oui, j’aime la course et cela, sinon je ne l’aurais pas fait depuis si longtemps, mais j’apprécie beaucoup plus mon temps. Comme, c’est plus important pour moi qu’autre chose.