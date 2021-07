« Je ne sais pas quel est son problème, très franchement » ⋆ .

Qui aurait pu savoir. Ce ne serait pas Manchin, ce ne serait pas McConnell (enfin, en quelque sorte pas), ce ne serait pas un Romney qui pourrait basculer, non. C’est Kyrsten Sinema et sa voix, UNE voix, qui ont empêché le pays d’obtenir le projet de loi d’infrastructure de 3 500 milliards de dollars du président Biden, alias « Faites glisser les États-Unis vers le 21e siècle ». La version moderne du New Deal et de la Great Society, qui n’a que 25 ans de retard. Sinema s’inquiète de l’« infrastructure humaine » (c’est-à-dire des soignants) et du coût. Nous nous inquiétons du coût de ne rien faire.

Heureusement que Kyrsten ne vieillit pas. Oh, attendez. Et elle s’habitue mieux à entendre ce terme “infrastructure humaine” car à mesure que ce grand bloc d’Américains affectueusement connu sous le nom de baby-boomers vieillit de plus en plus et a de plus en plus besoin de l’aide des enfants et de la famille, ce qui lui prend du temps pour gagner un revenu, peut-être que Sinema enfin puis – trop tard – réaliser l’horrible erreur qu’elle a commise.

Jusque-là, elle va juste l’entendre du parti démocrate, y compris certains de ses plus grands partisans en Arizona. De plus, nous ne savons pas exactement qui elle essaie d’impressionner. Elle ne va pas perdre une primaire centriste de la gauche, et elle ne va certainement pas gagner les MAGA. S’il y a un siège sûr en Amérique en ce moment pour aller directement à la fête, c’est le sien et celui de John Kelly (AKA “America’s Greatest Husband.”)

Il est temps pour Krysten de recevoir un appel du grand type. Il est temps pour Joe Biden d’inviter Kyrsten à prendre un café, puis de laisser Joe lui expliquer ce qui va se passer si elle ne change pas d’avis. Expulsez-la. Ce n’est pas comme si avoir la majorité nous faisait beaucoup de bien en ce moment. Laisse-la partir républicaine, mets McConnell à la place du président. Si ni l’un ni l’autre ne va régler l’obstruction ou voter pour nos programmes, les 18 mois ne font aucune différence.

Nous ne sommes pas sérieux, bien sûr, cela ferait une différence, mais pour le moment, Kyrsten doit se rappeler qui l’a mise dans la position où elle se trouve, les habitants de l’État de l’Arizona, et si les gens qui ont voté pour elle voulaient un MAGA, alors ils avaient bien le choix. Biden a vraiment besoin de lui mettre les vis. Envole-toi pour l’Arizona, parle de tous les projets qu’elle tient en Arizona. Parlez de ce qu’il serait dommage de perdre un si grand sénateur et parlez peut-être d’avoir besoin de quelqu’un pour la défier pour le siège.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Kyrsten en entend parler :

Kyrsten Sinema perd son soutien le plus important et le plus important de l’Arizona, l’ancien procureur général Grant Woods. Woods dit: «Je ne sais pas quel est son problème, franchement. Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas croire son comportement. Pourquoi est-elle même au Sénat ?

BREAKING NEWS: Kyrsten Sinema perd son soutien le plus important et le plus important de l’Arizona, l’ancien procureur général Grant Woods. Woods dit: «Je ne sais pas quel est son problème, franchement. Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas croire son comportement. Pourquoi est-elle même au Sénat ? RT si tu es d’accord avec lui ! – Occuper les démocrates (@OccupyDemocrats) 28 juillet 2021

NOUVEAU : « Sén. Kyrsten Sinema ne soutient pas la facture de 3 500 milliards de dollars des démocrates et signe un accord bipartite sur les infrastructures. (via @yvonnewingett) https://t.co/wmCTZL6847 – Dan Nowicki (@dannowicki) 28 juillet 2021

.@SenatorSinema Il n’est pas trop tard pour changer d’avis et faire ce qu’il faut. – Scott Dworkin (@funder) 28 juillet 2021

500 petites entreprises de l’Arizona à @SenatorSinema : « faites tout ce qu’il faut, y compris la réforme de l’obstruction systématique » pour adopter la loi For the People. Dites à vos sénateurs de #AbolishTheFilibuster pour sauver la démocratie ici : https://t.co/6iQSRZrRz6https://t.co/Pf7X0e5QjB – Coalition démocratique (@TheDemCoalition) 28 juillet 2021

Si vous en avez assez des DINO comme Manchin et Sinema qui entravent notre programme pour leurs propres raisons égoïstes, alors la réponse est d’élargir notre majorité au Sénat. Votre RT et votre petit don soutiennent nos efforts en 2022. https://t.co/x88W3t0Z9O — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 28 juillet 2021

Au nom de mes compatriotes de l’Arizona, je dois m’excuser pour Kyrsten Sinema. Nous pensions qu’elle était démocrate, mais on nous a vendu une facture de marchandises. Pour la plupart d’entre nous à l’époque, il s’agissait plutôt de garder la vile marionnette à trompette Martha McSally hors du Sénat. J’espère que vous pouvez comprendre. — 💀 Effrayant Larry 💀 🇺🇸🌊✊🏻🗽 (@StompTheGOP) 28 juillet 2021

Avec des amis comme Krysten Sinema, qui a besoin d’ennemis ? https://t.co/lh9AKo1R3O – ReallyAmerican.com 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) 28 juillet 2021

OK, voici comment je comprends la position de @SenatorSinema sur le budget maintenant : Elle votera pour entamer le processus sur un budget de 3,5 T$. Mais elle ne soutiendra pas un éventuel package de rapprochement à 3,5 T$. 3,5T $ est un compromis pour la gauche. @BernieSanders, @RepJayapal

voulait $6-10T – Jake Sherman (@JakeSherman) 28 juillet 2021

Et voici le baiser de la mort. McConnell cherche à décrocher un siège, en faisant passer Semina au parti républicain :

Signe de mauvais augure pour les démocrates, le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, se dit heureux que Sinema ne soutienne pas la résolution du budget d’infrastructure de 3 500 milliards de dollars : « J’étais certainement ravi. Elle est très courageuse. – Hugo Lowell (@hugolowell) 28 juillet 2021

Incroyable.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak