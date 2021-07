“Je ne sais pas quoi faire de moi-même”: la ballade délicate de Dusty

Au début de l’été 1964, Springfield poussiéreux a signifié la vraie profondeur de son art vocal. Elle n’avait quitté les Springfields que neuf mois auparavant et avait deux célibataires dans sa carrière à part entière. Fin 1963, « I Only Want To Be With You » lui avait donné un bon départ en solo. Même si c’est l’une de ces chansons que beaucoup supposent à tort qu’elle était n°1, elle a atteint la n°4 alors que cela représentait un énorme succès. Il a également culminé juste en dehors du Top 10 en Amérique.

Un premier album et une référence à la télévision

Le single de suivi, le même optimiste “Stay Awhile”, a eu un peu moins de succès, culminant à la 13e place dans le pays d’origine de Dusty. Le printemps 1964 a apporté les deux son premier album, l’entrée dans le Top 10 A Girl Called Dusty, et le profil d’un Ready Steady Go! spécial. Lors d’une édition unique et historique de la célèbre émission pop, le premier passionné de Motown a présenté aux téléspectateurs britanniques la grande liste d’artistes du label avec une superbe émission de revue en direct.

A Girl Called Dusty a inclus ses versions de pas moins de trois Bacharach & David : “Twenty Four Hours From Tulsa”, “Anyone Who Had A Heart” et “Wishin’ & Hopin”. Puis en juillet, les enjeux ont augmenté, Springfield a sorti un nouveau single (pas sur le LP ) qui vient également du recueil de chansons Burt & Hal.

Un original de Tommy Hunt

« I Just Don’t Know What To Do With Myself » était une reprise sophistiquée et délicate du morceau enregistré pour la première fois par le chanteur soul américain Tommy Hunt et produit par Jerry Leiber et Mike Stoller. Lors de la semaine des charts britanniques du 9 juillet 1964, la version de Dusty a fait ses débuts au n ° 18, passant au n ° 6. Il a ensuite passé deux semaines au n°3 comme Les Beatles a régné sur le perchoir avec A Hard Day’s Night. Maintenant, Dusty a également été établie en tant que chanteuse de ballade, comme sa carrière ultérieure nous le rappellera si souvent.

Et que diriez-vous de cette distinction, des pages de Record Mirror quelques semaines plus tard, de Bacharach lui-même. “Je pense que son dernier ici, ‘Je ne sais pas quoi faire avec moi-même’, est génial”, a-t-il déclaré. « Nous l’avons initialement enregistré avec Tommy Hunt aux États-Unis il y a 18 mois – et lorsque la maison de disques de Tommy, Sceptre, a entendu Dusty’s, ils l’ont réédité sur un single. Mais je préfère Dusty chanter la chanson. Comme tant de joyaux de Bacharach/David, il a été interprété d’innombrables fois, par tout le monde, de Dionne Warwick aux Dells en passant par les White Stripes.

