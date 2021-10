Tyson Fury a laissé entendre qu’il pourrait peut-être prendre sa retraite de la boxe, en déclarant: «Je ne sais pas si j’ai besoin de me battre davantage.«

Le «Gypsy King» a conservé son titre mondial des poids lourds WBC en éliminant Deontay Wilder dans un combat phénoménal le week-end dernier.

La victoire de Fury sur Wilder pourrait être son dernier combat

Cependant, dans une interview avec le Telegraph, Fury a mis en doute tout combat futur et a ajouté qu’il ne « savait pas ce que l’avenir lui réservait ».

Dillian Whyte est le challenger obligatoire de Fury, le promoteur britannique Eddie Hearn souhaitant qu’il obtienne enfin son premier titre mondial.

Ce combat n’aura peut-être jamais lieu, Fury étant potentiellement prêt à mettre un terme à sa carrière de boxeur invaincue.

Fury a déclaré: «Je ne sais pas ce qui va se passer.

Fury pourrait terminer sa carrière invaincu

«Il me reste un combat sur mon contrat avec Top Rank et ESPN et nous verrons ce que c’est.

«Mais je ne pense pas à la boxe en ce moment. Je ne sais pas combien de combats il me reste.

«Je ne sais pas si j’ai besoin de me battre plus. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve.

Commentant si sa retraite serait due à un manque de motivation, il a ajouté : « Ce n’est pas de l’argent ou un million de défenses de titre.

Dillian Whyte pourrait se voir refuser la chance de combattre Fury

« Je suis motivé pour me lever le matin, m’entraîner un peu et profiter de ma journée.

«Je n’ai pas d’objectifs en boxe, j’ai tout fait et tout gagné, le seul à le faire à mon époque.

« J’aurai toujours été le champion WBC, WBA, WBO, IBF, Ring magazine, cela ne s’évaporera pas dans l’histoire, mais une fois que c’est fait, c’est fait et vous ne pouvez pas le récupérer.

« Une fois que vous avez terminé, peu importe le nombre de ceintures que vous avez, qui vous battez, quel est votre record. Tu es juste un autre clochard nu sous la douche et j’ai toujours eu cette opinion.

La retraite potentielle de Fury signifie que nous ne le verrons peut-être jamais combattre Anthony Joshua

« Vous devez en profiter pendant qu’il est ici parce que quand il est parti, il est parti. Même les victoires et la gloire s’éteignent et tôt ou tard, vous devenez juste une autre personne et un has-been.