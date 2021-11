« Je ne sais pas si je pleurerai dimanche, mais je suis triste »

11/11/2021

Le à 16:44 CET

Valentino Rossi il fait ses adieux à son incroyable carrière en Coupe du monde ce week-end au Grand Prix de la Communauté de Valence. Les hommages, après 26 saisons dans l’élite, ont déjà commencé ce jeudi, alors que la star italienne a pu poser avec toutes les motos qu’il a pilotées dans la classe reine tout au long de sa carrière, il a signé une immense fresque en son honneur sous la devise ‘GrazieVale’ et a donné une conférence de presse spéciale en solo et plus massive que jamais.

« La dernière course… Je vais essayer de la rendre ‘normale’ mais ce n’est pas possible. C’est une grande émotion, j’ai vu toutes mes motos, c’est une sensation formidable. Très agréable. J’ai les motos à la maison , sauf celles de Honda. Les Yamaha sont chez moi. Celle de 2004 est dans ma chambre et je la vois tous les matins au réveil. Mais les voir toutes fait penser à une belle trajectoire », a commencé Rossi son discours. Interrogé sur le manque de Honda dans sa collection, Valentino Il a expliqué que « j’ai parlé avec Alberto Puig et je lui ai demandé un minimum de 500. C’est le mien, c’est celui que Honda était censé me le donner. Il n’est jamais arrivé et j’avais réservé le site. voir s’ils changent d’avis ».

« D’Autriche, lorsque j’ai annoncé ma retraite, j’ai reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part de pilotes et de grands rivaux, et c’est quelque chose de très positif, fantastique. J’ai toujours imaginé que cette conférence de presse viendrait, à ce moment-là. Je dois dire que le sentiment qui m’envahit en ce moment est étrange », a déclaré le ‘Docteur’.

« A partir de lundi, les choses vont changer, je continuerai à être pilote de course automobile et j’essaierai de m’amuser, mais ma vie changera quand je cesserai d’être pilote de MotoGP », a souligné l’Italien, qui a également rappelé que « je serai père l’année prochaine et ça aussi sera nouveau. »

Rossi Il est clair sur ce dont il se sent le plus satisfait après 26 saisons en Championnat du monde : « Le plus positif, c’est que beaucoup de gens m’ont encouragé à suivre le motocyclisme pour moi. Je suis une sorte d’icône et c’est très bien. Le MotoGP est devenu plus grand et plus connu dans le monde. Et c’est ce qui me rend le plus fier. C’est le meilleur que j’aie jamais eu dans ma carrière. »

Le dimanche, jour de ses adieux, est le 14/12/21 une date qui fait curieusement la somme de 46, son fameux chiffre : « C’est incroyable, ça n’a pas été facile de convaincre Dieu de faire cette chose. C’est peut-être un signe divin. ou c’est une coïncidence », a-t-il plaisanté Valentino.

La dixième couronne qui s’est enfuie

S’il reste une « épine » clouée, c’est la défaite en 2015 , alors qu’il était sur le point de remporter son dixième titre et cela ne pouvait pas être après « l’affaire » de Sepang avec Marc Márquez. « Je me suis beaucoup battu pour tenter de remporter ma dixième couronne mondiale. Le dernier titre était en 2009, il y a toute une vie. J’aurais aimé gagner 2015 pour prolonger mon règne et atteindre un chiffre rond, les 10 titres. Le podium En Jerez 2020 c’était 199 et je me suis dit : Uff, quel sera le dernier, parce que je voulais atteindre 200. Mais je ne peux pas me plaindre de tout ce que j’ai accompli au fil des ans », a-t-il déclaré.

À propos d’eux des « guerres » particulières tout au long de votre carrière, Rossi Il a déclaré que « la rivalité dans n’importe quel sport et en particulier en MotoGP n’est pas quelque chose que j’aime, mais c’est fantastique pour dépasser ses limites. J’ai eu de grands rivaux, j’ai apprécié la première mi-temps surtout parce que je gagnais plus que la seconde. Biaggi, Lorenzo, Stoner, Márquez … vous vous souvenez de toutes ces batailles comme quelque chose de spécial. «

Ils ont souligné qu’ils n’avaient jamais vu Rossi en public et ils lui ont demandé si cela pouvait arriver à Valence : « Je ne sais pas ce qui se passera après la course de dimanche. J’espère faire une bonne course, arriver au bout, je suis sûr que je vais profiter. pleure pas d’habitude, c’est mon personnage. Lors d’occasions spéciales, j’ai l’habitude de rire, mais je ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Je suis triste, c’est vrai, mais le moment le plus laid que j’ai déjà passé, c’est quand j’ai fait la décision, en juin. C’était dur parce que je voulais continuer mais ce n’était pas assez compétitif et j’ai dû annoncer que je la quittais », a reconnu Valentino, qui a clôturé la conférence de presse en demandant aux photographes de l’immortaliser avec tous les coureurs sur la grille actuelle.