01/03/2022 à 22:37 CET

.

L’entraîneur de la j’ai soulevé, Alessio Lisci, a affirmé que la victoire contre Villarreal (5-0) était contre l’équipe la plus en forme de la Ligue et a encouragé son effectif pour que la défaite cause le moins de dégâts possible.

L’entraîneur a admis qu’il y a un objectif à atteindre dans un certain nombre de matches et que le Villarréal c’était le plus compliqué. « Maintenant vient notre Ligue », a ajouté lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion en vue des visites à la Ciutat de València del Majorque et le Cadix avant de se rendre à Getafe.

Alessio a également défendu ses joueurs contre les critiques reçues des supporters déplacés à Villarreal. L’entraîneur considère que les protestations sont compréhensibles et que les joueurs doivent démontrer sur le terrain de jeu qu’ils méritent de porter le maillot de l’équipe. « Les fans ont le droit d’être en colère », a-t-il déclaré.

Concernant le match, il a souligné que le plan de match était compliqué avec le premier but et qu’ils avaient trouvé une équipe qui est la meilleure à ce moment de la Ligue. « Je ne sais pas si nous avons touché le fond ou non. Le résultat est très solide et nous devons grandir défensivement. », il ajouta.

Après avoir insisté sur le fait que le rival est une très bonne équipe, il a également souligné qu’ils étaient tous sortis avec trois buts sur des occasions de marquer en première mi-temps. « Il faut tout analyser et l’une des choses qui Nous ne pouvons pas oublier que c’est le très haut niveau de l’équipe que nous avons affronté aujourd’hui« .