Je ne sais pas s’il me ressemble, mais Verstappen est spectaculaire ; et amusez-vous

07/02/2021

Le à 09:59 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, est revenu cette année, après deux absences, dans la catégorie reine ; avec l’équipe avec laquelle il a fêté ses deux titres (2005 et 2006, alors rebaptisé Renault).

Dans une interview exclusive avec l’agence . qui s’est déroulée au Red Bull Ring de Spielberg, le circuit autrichien qui accueille le Grand Prix d’Autriche ce week-end, le double champion du monde asturien raconte comment il se porte après son retour dans la catégorie Reine ; du peu d’importance qu’il accorde à l’âge en F1 ; et de son opinion sur le leader du Mondial, le Néerlandais Max Verstappen.

Question : Vous avez 32 victoires et 97 podiums en Formule 1. D’après vous, qu’est-ce qui viendra en premier, votre centième podium ou votre 33e triomphe ?Répondre: Je ne sais pas (rires). J’imagine le centième podium, car la victoire est toujours plus compliquée ; et le podium, il y a des courses où ça marche bien et c’est plus facile.

Il est beaucoup plus facile d’obtenir un podium qu’une victoire ; donc je dirais ça.

Q : Il a couru contre Verstappen Sr. (Jos) et maintenant Verstappen Jr. (Max) ; et il a couru contre Schumacher Sr. (Michael) et maintenant Schumacher Jr. (Mick). Peut-on dire que dans le premier cas le fils est meilleur que le père ; et dans le second l’inverse ? Ou est-il trop tôt pour dire ce dernier ?R: Il faut lui laisser le temps, on ne sait pas encore. Il existe une longue tradition de sport familial dans le monde automobile ; historiquement, la passion s’est transmise de père en fils. On le voit, sans aller plus loin, dans le cas de Carlos Sainz ; mais ça a toujours été comme ça, avec Graham et Damon Hill, avec les Villeneuve (Gilles et Jacques), avec les Rosberg (Keke et Nico), avec les Piquet (Nelson et Nelsinho)… donc il y a beaucoup de tradition familiale . Et maintenant, nous le voyons avec Verstappen et avec Schumacher.

Q : Vous avez déjà détrôné un septuple champion du monde, l’Allemand Michael Schumacher. Pensez-vous que Verstappen détrônera l’autre septuple champion, l’Anglais Lewis Hamilton, cette année ?REh bien, si nous devions dire un favori maintenant, nous dirions sûrement Verstappen. Les deux sont à égalité et il est clair que la Coupe du monde se jouera entre les deux. Cela dépendra un peu de ce que Mercedes peut apporter et de ce que Red Bull peut apporter.

Mais cette année, ce sera plus compétitif. Ce qui semble clair, c’est que ce ne sera pas une balade en Mercedes et que ce sera très serré jusqu’à la fin.

Q : Est-ce que Verstappen vous ressemble le plus, votre façon de conduire ?UNE: Je ne sais pas. Je ne pense pas que vous puissiez comparer la conduite ou les styles. Chacun a le sien. Verstappen est sûrement quelqu’un de spectaculaire ; et vous aimez le regarder.

Moi, l’année dernière, qui étais à la maison à regarder la télévision, sûrement quand vous avez des pilotes comme Verstappen, ils vous offrent toujours quelque chose en plus. Et ces types de pilotes sont ceux que vous voulez encourager, pour que les choses se passent bien pour eux.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Q : L’âge est dans la tête de tout le monde, mais si on regarde les dates sur les papiers d’identité, il est évident qu’il y a des pilotes ici qui ont quelques années de plus que vous. Comment est ta relation ? Comment vous voient-ils ? Vous demandent-ils des conseils ? Vous montrent-ils de l’admiration ? Ou tout le monde va à son bal ?R: Chacun va à son bal. L’âge est donné beaucoup plus d’importance de l’extérieur. Cette année est exagérée, les questions auxquelles j’ai dû répondre sur l’âge et les sujets que j’ai dû écouter me paraissent totalement excessives. Parce que toute ma carrière sportive s’est déroulée dans l’autre sens. J’ai toujours été le plus jeune de ceux qui ont couru, dans chaque catégorie.

Et dernièrement, quand j’allais à l’Indy ou au Dakar ; ou quand j’étais l’un des plus jeunes… dans ma vie j’ai répondu à des questions sur l’âge. Eh bien, la Formule 1 est ce qu’elle a, elle est très médiatisée ; et il faut parler un peu de tout.

Aussi majeur. Mais en sport automobile, ce que nous avons toujours regardé, c’est le chronomètre. Car sinon, il n’y aurait que des jeunes cavaliers ici.

C’est comme les karts. Il y a des enfants de douze ans et d’autres qui ont 16 ans, mais s’ils sont à une seconde de vous… Je ne pense pas que l’âge soit si important non plus.

Q : L’Argentin Juan Manuel Fangio, légende du sport automobile, a remporté sa première Coupe du monde à 40 ans et sa cinquième à 46…R: Oui, c’était une autre fois, sûrement.

P : Déjà. Mais voyez-vous cela faisable ?R: Je ne sais pas. Ce ne sera en aucun cas à cause de l’âge.

Si la voiture que vous avez et l’équipe dans laquelle vous êtes ont un moment de domination dans le sport et des performances supérieures, alors les deux pilotes qui conduisent cette voiture gagnent. Qu’ils aient 18 ou 38 ans. Donc, comme je l’ai dit, l’âge est totalement secondaire.

Q : Mais avec les pilotes sur la grille qui sont plus vétérans, qui sont là depuis plus d’années, est-ce plus lié ?R: Intello. Avec qui vous avez plus de relations au quotidien, dans mon cas, c’est avec votre partenaire (le Français Esteban Ocon), car vous passez plus de temps avec lui. Esteban je pense qu’il a 24 ans; Et pourtant c’est celui avec qui je passe le plus de temps et avec qui j’ai le plus de relations. Nous avons joué ensemble, nous avons joué à un match de football ; ou nous allons faire du vélo. Ou plus tard avec Carlos (Sainz), parce qu’il est de votre pays. Donc l’âge n’a pas d’importance. Il n’y a rien à voir.