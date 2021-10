« Je ne sais pas s’il y a encore un entraîneur qui peut dire quelque chose à Andrés Iniesta »

11/10/2021 à 19:16 CEST

Andrés Iniesta continue d’« enseigner » le football au Japon, à Vissel Kobe. L’équipe qu’il a rejoint dès son départ du Barça, a la chance de pouvoir profiter de sa magie jour après jour. Bien qu’il ait subi une blessure qui l’a éloigné du terrain pendant longtemps, il est revenu pour continuer à marquer et à laisser des flashs de sa qualité incontournable.

En ce sens, lors d’une interview pour Transfermarkt.de, Thorsten Fink, son entraîneur au Japon jusqu’en septembre 2020, a déclaré que dès qu’il avait accepté les rênes de l’équipe, il s’était demandé : « En tant qu’entraîneur, que pouvez-vous enseigner à une idole comme Iniesta ? »

Maintenant, l’entraîneur allemand connaît la réponse, même s’il a trouvé que : « D’un point de vue tactique, je ne sais pas s’il y a même un entraîneur qui peut lui en dire plus.. C’est ce que je veux dire. Je peux vous dire comment nous voulons jouer et quelles sont les tactiques. Mais je n’ai pas à lui montrer comment se déplacer sur le terrain pour faire son travail. Il le sait lui-même. »

Ils entretiennent une excellente relation, en partie grâce à ce qu’il a pu lui « apprendre » : « Ce que j’ai pu lui dire, ce sont des enjeux de management d’équipe, des vertus et des valeurs. Quel modèle, quelles visions ai-je », pour ajouter que : « J’ai un très bon contact avec lui et il vient de me donner deux répliques des trophées. C’est un grand merci. Il m’a dit qu’il m’était très reconnaissant« .

Gardez la faim de compétition intacte

Avec Vissel Kobe, ils ont également réussi à ajouter deux titres ensemble, ce que valorise Iniesta, qui à son tour a récemment prolongé sa relation : « Gagner des titres avec Barcelone était normal pour lui. Partir dans un pays complètement différent à la fin de votre carrière et y gagner quelque chose en tant que capitaine est également spécial pour un Iniesta. Je suis très heureux de recevoir ces commentaires d’un tel joueur. »