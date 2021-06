in

Le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), qui s’est battu pour la victoire dans le Grand Prix de Catalogne de MotoGPIl a dit, concernant l’incident dans lequel il a joué lorsqu’il a ouvert sa combinaison en cuir, que je ne pouvais pas expliquer “ce qui s’est passé”.

“Je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé. Ma combinaison était complètement ouverte dans le premier virage, à cinq ou six tours de la fin, et j’ai essayé de la remettre, mais je n’y arrivais pas et c’était difficile de conduire comme ça, mais malheureusement c’est arrivé”, a déclaré le cavalier français.

“Alpinestars regarde comment c’est possible, car à la fin de la course, il pourrait être à nouveau fermé, mais les choses sont comme ça, ça n’a pas été notre jour, bien que je puisse être satisfait de cette quatrième position, enfin, troisième, même s’ils m’ont abaissé à la quatrième place “, a-t-il déclaré Quartararo, qui a été pénalisé de la perte de trois secondes pour ne pas avoir cédé la place entre les virages 1 et 2 à l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

D’une éventuelle sanction pour cette situation, Fabio Quartararo Il a été clair et a rappelé : “J’ai déjà eu une sanction aujourd’hui avec laquelle je ne suis pas d’accord car ils m’ont donné trois secondes et je suis passé de la troisième à la quatrième.”

“Je pense que cette sanction est suffisante. Au final la course est finie, tout le monde va bien, je pense qu’il n’y a plus besoin d’en parler car la course est finie, ça n’a pas de sens de parler davantage de ces possibilités, a-t-il ajouté.

“Je conservais les pneus même si, honnêtement, sur le côté gauche Miguel c’était très fort et je n’ai pas eu les sensations de ce matin avec le dur, ni celles que j’ai eues tout au long du week-end”, a-t-il commenté.

« Je pense que tout Yamaha nous avons eu ce problème parce que pour moi Franc il était l’un des grands rivaux dans la lutte pour la victoire et il a terminé très loin”, a déclaré le Français, et a souligné qu’il n’avait pas “les meilleures sensations avec le pneu arrière et il semble que Maverick Soit. C’était une sensation étrange mais avec tout ce qui s’est passé aujourd’hui, la pièce est plutôt bien. »

A propos des problèmes avec la combinaison en cuir, Fabio Quartararo déclaré: ‘Alpinestars‘-votre fournisseur de la combinaison en cuir- vérifie déjà ce qui s’est passé, parce que je ne sais pas pourquoi c’était ouvert, j’ai essayé de le fermer, c’est la seule chose que je peux dire, je ne peux pas clarifier plus parce que c’est ce que J’ai ressenti et ce que j’ai essayé de faire”.

“Quand j’étais en course je pensais simplement courir normalement car ce n’était pas facile de courir comme ça avec ma combinaison ouverte, au bout de la ligne droite le corps reculait. Ce n’était pas facile, mais je ne pensais pas à grand chose plus que de continuer à maintenir les options de podium en vie, puis j’ai eu une sanction que je ne vois pas clairement, mais c’est ainsi que sont les règles », a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il y a une image de fin de course dans laquelle on peut voir que tout est baissé -la fermeture éclair- et quand c’est comme ça il faut étirer le corps pour pouvoir le fermer. Il n’a pas cassé, mais la fermeture éclair a été abaissée”, a-t-il ajouté Quartararo.