« Je ne savais pas qu’il serait aussi génial »

Max Verstappen est naturellement plein d’éloges pour son coéquipier Sergio Perez étant donné le rôle qu’il a joué en l’aidant à remporter le titre de champion du monde.

L’arrivée de Perez avant la saison 2021 a représenté un changement de cap de Red Bull, qui a fait une incursion très rare en dehors de son propre programme de pilotes pour faire venir un pilote expérimenté sans aucun lien avec l’équipe.

Cette décision, il faut le dire, a été plus que justifiée. Même si Perez n’a pas opéré au même niveau que le champion du monde, il a quand même fourni beaucoup plus de soutien que les précédents coéquipiers de Verstappen et cela s’est cristallisé grâce à la défense féroce du Mexicain contre Lewis Hamilton lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Ce travail de hold-up a joué un rôle, bien que mineur étant donné que Race Control allait produire une confrontation d’un tour entre Hamilton et Verstappen après la chute de Nicholas Latifi, en gardant Verstappen à portée de son rival pour le titre.

Il a été dûment reconnu et apprécié par Verstappen, qui a qualifié Perez de « légende » à la radio de l’équipe. Et, depuis la course finale, les éloges ne se sont pas arrêtés là.

« Je n’aurais jamais pensé qu’il serait aussi génial », a déclaré Verstappen, cité par GrandPx.news.

« Auparavant, je ne le connaissais qu’en tant que pilote, mais maintenant que j’ai passé un peu plus de temps avec lui, j’ai remarqué qu’il est vraiment un gars au top. »

Toutes les statistiques suggèrent que Perez est clairement un pilote numéro deux chez Red Bull, mais Verstappen ne veut pas le classer comme tel.

« Je n’aime pas le dire de cette façon », a ajouté Verstappen.

«Au final, nous avons les mêmes chances.

« Il faut bien sûr être respecté, mais je ne veux pas être favorisé. Je ne pense pas avoir besoin de ça non plus et au final ce n’est pas bon pour l’équipe si c’est comme ça tout le temps.

Perez a clairement fait bonne impression sur les patrons de Red Bull bien avant Abu Dhabi, ayant signé une prolongation d’un an en août avec l’équipe pour le mener au moins jusqu’à la fin de la campagne 2022.