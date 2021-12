Valtteri Bottas a rendu hommage à Sir Frank Williams, le qualifiant de responsable des chances du pilote Mercedes en Formule 1.

Bottas a signé pour la première fois chez Williams en 2012, lorsqu’il a pris une année sabbatique pour agir en tant que pilote d’essai de l’équipe avant de signer pour un siège de course en 2013.

Parlant de Sir Frank Williams, Bottas a déclaré qu’il se souviendrait de lui « en tant qu’ami, en tant que personnage qui a motivé beaucoup de gens.

« Je pense que quand j’étais là-bas, toute l’usine courait pour Frank parce que c’était sa passion et son ambition d’avoir une équipe performante au sommet [of the grid].

« C’est le gars qui m’a donné l’opportunité d’entrer dans la Formule 1. Donc sans Frank et lui qui m’ont donné l’opportunité de me montrer, je ne serais pas assis sur ce siège en ce moment. »

Bottas a déclaré qu’« il va me manquer », soulignant qu’il pensait que cela ferait écho dans le paddock de F1 « mais je ne serai pas le seul. C’était un gars sympa, une légende que tout le monde aimait.

Le pilote actuel de Williams, George Russell, a déclaré qu’il avait de « bons souvenirs » de Sir Frank Williams, affirmant qu’il « se souvenait d’être allé le rencontrer pour la première fois, se sentant un peu nerveux en 2018, mais en quelques secondes, pour être honnête, vous reconnaissez à quel point il est chaleureux cœur qu’il est et le genre de personnalité qu’il a.

« C’était un être humain si formidable et si apprécié de tout le monde au sein de l’équipe et évidemment de la communauté plus large de la Formule 1 », a poursuivi Russell. « Donc, il sera toujours une légende au sein de la Formule 1. »

Le coéquipier de Russell, Latifi, a déclaré que la mort de Williams était « une très triste nouvelle, une période très triste pour l’équipe et pour le sport en général ».

Au moment où Latifi a rejoint l’équipe, Williams avait joué un rôle moins direct dans la course au jour le jour mais était toujours une présence constante. « Il vivait pratiquement à l’usine », a déclaré Latifi. « Vous pouviez toujours sentir sa présence. »

Il a décrit que «chaque fois que j’étais là pendant quelques jours et ainsi de suite, il avait toujours un peu d’air frais tous les jours, sortait de l’avant de l’usine et échangeait simplement des mots avec les employés. Même si son implication n’était pas tellement au cours des dernières années, vous pouvez toujours sentir la présence et le genre de symbole qu’il était pour tout le monde dans l’équipe.

« Nous avons toujours, même avec le rachat de l’équipe et la fin de l’implication de la famille Williams, nous avons toujours couru en leur nom et surtout ce week-end, je pense que nous allons courir surtout en sa mémoire et pour tout. il a contribué à cette équipe et au sport.

Williams courra avec un hommage spécial à Sir Frank Williams sur leurs voitures pour la course de ce week-end. Alpine rendra également hommage au regretté directeur de l’équipe, avec le même décalque d’hommage apparaissant sur le nez de l’A521.

