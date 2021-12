Je ne sortirai jamais vivant de ce monde : le chant du cygne poignant de Hank Williams

Malgré tous ses problèmes récurrents de drogue et d’alcool et l’effondrement de son mariage, le Hank Williams de la fin de 1952 ne pouvait rien faire de mal parmi ses légions de fans. C’est l’année qui a produit des classiques incontestés comme « Honky Tonk Blues », « Jambalaya (sur le bayou) », « Mettre le feu aux bois » et « Tu as encore gagné. »

Cet été-là, fragile et malade, Williams était au Castle Studio de Nashville pour enregistrer une chanson que lui et son co-auteur Fred Rose a donné un titre délibérément plaisant et irrévérencieux. Malheureusement, cela allait devenir poignant en quelques semaines. « Je ne sortirai jamais de ce monde vivant » est entré dans les charts country le 20 décembre 1952. Douze jours plus tard, à l’âge de 29 ans seulement, Hank Williams était mort.

Les paroles et le ton de la chanson auraient été amusants s’ils n’avaient pas été rapidement associés à la tragédie. « Mon oncle éloigné est décédé et m’a laissé pas mal de lots », a chanté Hank, « et je vivais haut jusqu’au jour fatal où un avocat a prouvé que je n’étais pas né, j’étais seulement éclos. »

Un n°1 posthume

Le single de MGM est ainsi devenu le dernier d’une carrière bien trop courte qui a presque immédiatement pris des proportions emblématiques. En route pour un concert à Canton, Ohio, le jour du Nouvel An 1953, son cœur, épuisé par les années d’abus qu’il avait subies, a tout simplement lâché. Environ trois semaines plus tard, « I’ll Never… » est devenu le huitième pays de Hank n°1.

La vérité est que la popularité de Williams était si répandue qu’il aurait probablement atteint le sommet de toute façon, et en fait ses trois prochains singles posthumes – le double face « Kaw-Liga » et « Your Cheatin’ Heart » et « Prends ces chaînes de mon cœur » – étaient aussi toutes des chansons en tête des charts. Rose lui-même est décédé fin 1954; à juste titre, lui et Hank ont ​​rejoint Jimmie Rodgers en tant que trois premiers intronisés au Country Music Hall of Fame, lors de sa fondation en 1961.

