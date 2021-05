Je ne souhaite que mon Bahreïn s’écrase sur personne mais cela a aussi amélioré ma vie

Romain Grosjean a décrit comment il a accepté son contact avec la mort lors de son fulgurant accident du Grand Prix de Bahreïn et les effets positifs que cela a eu sur sa vie.

L’ancien pilote de Formule 1 porte toujours les brûlures à sa main gauche à partir du moment où son Haas a explosé en flammes lorsqu’il s’est écrasé lors du premier tour de course. Il a d’abord été pris au piège dans sa voiture en feu et craint pour sa vie. Il lui a fallu 28 secondes pour échapper à l’incendie.

Cinq mois après l’accident, et après son retour à la course en IndyCar, Grosjean dit que l’expérience traumatisante a eu des avantages.

“De toute évidence, c’est une grande chose dans ma vie, mais je dois dire que je suis très heureux de nos jours”, a-t-il déclaré à la BBC. «Cette expérience a été difficile, je ne souhaite à personne de vivre cela, mais j’ai également amélioré ma vie.»

Rapport: Mercedes confirme ses plans pour le premier test F1 de Grosjean depuis le crash de BahreïnDeux jours après l’accident, Grosjean a commencé une thérapie pour accepter ce qu’il avait vécu.

«J’ai travaillé très vite après l’accident, mardi soir je pense que c’était à Bahreïn, avec mon psychologue. Nous avons traversé différentes choses parce que vous ne pouvez pas laisser une expérience comme celle-ci sans avoir de conséquences. Mais nous avons traversé toutes les phases qui étaient un peu difficiles à l’époque.

Grosjean est revenu dans le cockpit lors d’un test IndyCar en février et a commencé sa première course dans la série pour Coyne / Rick Ware le mois dernier.

«Quand j’ai sauté dans une voiture de course, les choses me semblaient plutôt normales», a-t-il déclaré. “J’ai senti [at] à la maison, même si c’était une voiture différente.

«Ensuite, la grande question était de savoir comment allait se dérouler la première course lorsque je recommençais la saison en IndyCar. Et en fait ça s’est très bien passé et depuis, je me sens bien dans une voiture de course.

Rapport: Palou commence la saison IndyCar avec sa première victoire, Grosjean 10e à ses débuts«C’est ma passion, c’est ma vie. Et je suppose que c’est aussi fait [me the] papa que je suis parce que je vis ce que j’aime vivre. Vraiment, nous avons fait un excellent travail avec le psychologue. Les premières semaines ont été un peu délicates, mais après cela, les choses se sont vraiment bien déroulées et comme je l’ai dit, je suis content.

Pour s’échapper de sa voiture en feu, Grosjean a dû placer ses mains gantées dans le feu, subissant de graves brûlures dont il se remet encore.

«Le côté droit est absolument parfait, j’ai juste besoin d’éviter le soleil pendant quelques années», a expliqué Grosjean.

«La main gauche est encore assez rouge. Ce n’est pas joli. Ce n’est pas très confortable. Mais avec un crémage toutes les heures environ, un traitement et un peu de travail tout au long de la journée, en fait, cela fonctionne très bien.

«Le plus important est de pouvoir jouer avec mes enfants, de les câliner et de conduire une voiture de course.»

Grosjean a déclaré que sa décision de reprendre sa carrière de pilote lui avait donné un objectif à viser dans sa récupération physique de l’accident.

«Je pense toujours qu’un sportif a besoin d’un objectif pour revenir d’une blessure. Et pour moi, le 31 janvier était en quelque sorte la date à laquelle je voulais pouvoir utiliser correctement mes mains, et mon pouce gauche avec des problèmes de ligament, j’ai dû subir une intervention chirurgicale pour le ligament.

La main gauche brûlée de Grosjean n’est «toujours pas très confortable» «Mais j’ai toujours mis ça comme un rendez-vous parce que je savais qu’en février je voulais aller conduire l’IndyCar. Donc pour moi, c’était un moyen d’accélérer le processus, de continuer à faire la rééducation et de pousser mon corps à guérir plus rapidement.

Ses blessures ont empêché Grosjean de pouvoir participer aux deux dernières courses de la saison dernière, qui devaient être ses dernières apparitions en Formule 1. Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, lui a donc offert l’opportunité de piloter une de leurs voitures, qu’il conduira. faites sur deux jours au Paul Ricard en juin, entre ses courses IndyCar à Road America et Mid-Ohio.

«Ce sera une journée très, très spéciale», a-t-il déclaré. «La première fois, ce serait au Grand Prix de France, le 27 juin, pour quelques tours devant mon public. C’est formidable de voir que même avec Covid, le Grand Prix de France parvient à attirer peu de fans. Ce sera donc une bonne façon de dire au revoir à mes fans.

«Ensuite, mardi après cela, nous avons une journée complète de tests. Celui-là, c’est plutôt pour moi de profiter d’une journée complète dans la voiture, de donner évidemment autant de commentaires que possible aux ingénieurs et de contourner le problème. Mais ça va être une belle expérience et je suis très chanceux de l’avoir parce que c’est très rare en Formule 1. »

