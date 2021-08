16/08/2021 à 18:24 CEST

.

Mikel Landa (Bahreïn) a salué ce qui s’est passé dans l’étape d’aujourd’hui de La Vuelta 2021 se terminant à Picón Blanco, un port dur auquel “Il n’est pas arrivé avec beaucoup de confiance” et dans lequel il a été “avec les meilleurs” de la course.

“Je ne suis pas arrivé avec beaucoup de confiance et j’ai été avec les meilleurs. Mon objectif était de passer ces jours et maintenant je suis plus calme. Je suis sûr que je vais m’améliorer et maintenant je m’attends à des objectifs plus élevés”, a déclaré l’Alava après le passage. le but.

Quant aux rivaux, il a très bien vu « Enric (Mas), Supermán (López) et « Primoz Roglic aussi très bien », malgré le fait qu’il ait perdu le maillot de leader.

L’Estonien Rein Taaramäe est le nouveau leader de la manche espagnole après avoir remporté la difficile étape de Picón Blanco.