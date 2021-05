“Je ne suis pas aussi bon que Piqué”

26/05/2021 à 6h30 CEST

Pau Torres Il vous regarde en face avec l’intensité de quelqu’un qui est très clair à ce sujet, mais quand il semble qu’il ne clignote même pas, il transmet une autre sensation: la victoire d’une personne timide, qui sait qu’il doit constamment regarder dans votre yeux pour qu’on ne le remarque pas. Confiance ou timidité dans le meilleur central gaucher de la Liga? Venez à cette conversation pour le sport et répondez vous-mêmes.

GB: Pau, vous êtes de Villarreal, parlez-nous des choses ici.

PT: C’est une ville très familiale où nous connaissons pratiquement tout le monde. Celui qui n’a pas de cousin plus âgé qui accompagne l’autre cousin … enfin, c’est un peu comme ça. J’ai la chance d’avoir toujours vécu avec mes parents, chez ma mère. Nous avions un appartement assez central près de la Plaza de San Pascual, et les voyages à l’école se faisaient à pied, comme quand je me rendais chez mes oncles, etc. C’était la vie de tous les jours dans un village. J’ai vécu dans mon appartement à Villarreal jusqu’à la fin de la garde, puis nous avons décidé d’emménager dans une maison pour avoir un peu plus de liberté. Quand je suis en ville, je continue à faire la même chose, j’essaie de me réunir avec mes amis quand je le peux et cette bulle de football nous quitte.

GB: Vous êtes de Villarreal, mais vous avez déjà grandi en voyant un Villarreal triomphant.

PT: La première chose dont je me souviens, c’est les années où Villarreal avait déjà de grands joueurs, c’était déjà un club installé en première division où des joueurs de nombreuses régions du monde étaient présents. Un club qui a toujours contribué un joueur à l’équipe espagnole: Marcos Senna, Bruno Soriano, Santi Cazorla …

GB: Enfant, qu’as-tu demandé pour Noël?

PT: J’avais les maillots Villarreal depuis tout petit, mais les ballons de foot ne pouvaient pas être absents à Noël. Il faisait partie de ceux qui sont allés au stade avec le maillot du club, de ma ville. Toute ma famille est d’ici et nous sommes tous de Villarreal.

GB: Vous entrez à l’académie en tant que plus jeune.

PT: Oui, j’aurais cinq ans. A cette époque, des tests étaient en cours. Je me souviens être allé avec mes camarades de classe sur un terrain de football 7 pour les faire. Vous avez dû attendre que l’été passe, et presque en septembre, ils vous ont appelé et vous ont dit s’ils vous avaient choisi ou non et à quelle équipe vous aviez accepté. C’était mes débuts. Ma vie, l’après-midi, a été liée à cette ville sportive.

GB: Vous souvenez-vous d’un moment de tension ou de peur?

PT: J’ai traversé des moments plus délicats, mais le club m’a toujours respecté. Les premières années de foot 11 m’ont coûté un peu. Soccer 7 l’avait toujours joué avec la catégorie d’un an de plus. Quand je suis allé au football 11, le club a pensé que j’étais prêt à y jouer un an de plus et au milieu de la saison, nous avons réalisé que je n’avais pas les minutes dont j’avais besoin. Dès lors, je retourne chez des collègues de mon âge et commence à travailler. Et jusqu’à aujourd’hui, des scènes brûlantes. Mes premiers pas dans le soccer 11 ont été en tant que milieu de terrain défensif. De nombreux amis et collègues avec lesquels vous avez joué sont tombés à l’eau. Mais ce qui est bien, c’est de maintenir cette relation aujourd’hui.

GB: Quand avez-vous fait le saut physique?

PT: Non, j’ai une anecdote. Nous jouions en demi-finale d’un tournoi en Angleterre organisé par la Premier League. Nous étions des cadets, nous avions 14 ou 15 ans. Dès que j’ai commencé, j’ai blessé mon tibia et mon péroné. Ma taille à ce moment-là était normale, tu as vu une photo de l’équipe et je ne me suis pas démarquée. À la suite de cette blessure, j’ai passé beaucoup de temps avec ma jambe dans un plâtre, et quand je me suis levé du fauteuil roulant, j’ai vu que cela avait donné un grand étirement. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à me démarquer également par ma taille.

GB: Aimez-vous jouer au central?

PT: Oui, j’aime ça. J’ai commencé à aimer quand nous avons agité les attaquants, pour ainsi dire, avec un autre coéquipier central à moi, Arnau Vega. Nous nous sommes amusés comme ça. Arnau était très important dans la carrière, mais le croisé s’est cassé plusieurs fois et a dû quitter le football.

GB: Il y a 20 ans, le mur central était le mur, être central maintenant est beaucoup plus amusant et j’imagine que cela rend votre travail plus intéressant.

PT: Oui, la partie du ballon, de jouer dans une équipe et dans un pays où on valorise ça, que les défenseurs centraux – ou toute l’équipe, car ils demandent même aux gardiens de but – d’avoir une bonne affaire avec le ballon, c’est quelque chose qui te donne un plus, que j’aime, et c’est une caractéristique de mon jeu.

GB: Quand tout à coup vous devez vous ouvrir et qu’il n’y a rien derrière, et que cette passe doit réussir … Vous ne vous sentez pas étourdi? Ou est-ce l’inverse? Tu aimes?

PT: Au final, vous aimez quand vous donnez cette passe et que vous voyez que ça se passe bien, ou que l’équipe sort de la pression, ou que le milieu de terrain tourne soudainement et est seul, ce sont comme de petits mini-jeux au sein d’un grand jeu que vous devez aller frapper avec succès.

GB: Piqué, que tu disais être ton idole, dit qu’il s’est endormi et a dû demander à Puyol de le réveiller de temps en temps car sinon il commencerait à penser à ses affaires. Cela vous arrive-t-il?

PT: Non, je ne suis pas aussi bon que Piqué pour me permettre le luxe de penser à autre chose (rires). Mais j’apprécie vraiment d’avoir Albiol à mes côtés, un coéquipier qui a tout gagné, très expérimenté, qui vous aide au quotidien, qui vous donne beaucoup de conseils et qui vous facilite les choses sur le terrain.

GB: Lorsque vous avez commencé à vous entraîner avec la première équipe, avez-vous déjà changé avec eux?

PT: Non, c’est quelque chose que le président lui-même veut marquer, que quand on franchit le pas, c’est peut-être parce qu’il l’a mérité, qu’une fois qu’il a atteint les installations ci-dessus, c’est pour rester. Pendant que vous montez pour vous entraîner, vous changez avec vos coéquipiers de B ou de jeunes, attendez que la première équipe commence à s’entraîner et les rejoigne. Pour manger, être dans les vestiaires ou même dans les entretiens plus techniques, les coéquipiers de l’équipe réserve qui viennent aider attendent un peu, et je pense que c’est bien parce que comme ça ils voient qu’il faut peaufiner les choses pour que celui-là jour, ils peuvent être à l’étage avec tout le monde.

GB: Vous devez donc vous souvenir parfaitement du premier jour où vous avez changé avec la première équipe.

PT: Oui, c’était très gênant et j’ai demandé aux accessoires de me laisser avec mes coéquipiers de B, que rien ne se passait, que j’étais à l’aise là-bas. Mais certains coéquipiers de la première équipe plaisantent: «Allez, viens ici, on ne mord pas», et peu à peu vous entrez dans la dynamique.

GB: Qui était dans le vestiaire cette première année?

PT: Santi Cazorla, Raúl Albiol, Bruno Soriano, Mario Gaspar, Sergio Asenjo, des personnes très importantes. Parfois, je m’asseyais simplement là, écoutais et riais de ses anecdotes, et c’est comme ça que j’apprenais, vous entrez petit à petit. Bien que plus que d’entrer, j’aimais qu’ils m’invitent à m’asseoir pour manger avec eux ou pour avoir une conversation. Je voulais y aller petit à petit et bien rentrer.

GB: Avez-vous dû élever la voix pour quelque chose?

PT: Non, mais par exemple, Raúl m’a dit à plusieurs reprises que s’il a tort de lui dire que rien ne va pas, que nous jouons, nous sommes partenaires. Dans les premiers matchs, vous ne corrigez presque personne, et lorsque vous jouez et que vous voyez que vous êtes important au sein de l’équipe, vous vous relâchez sur ce genre de chose, aidant et corrigeant vos coéquipiers dans ce que vous pensez être approprié.

GB: Cette saison a connu des hauts et des bas. Mais vous êtes en finale. Est-ce votre grand rêve, une finale, de soulever une Coupe?

PT: Eh bien oui. C’est la première finale européenne de Villarreal et pouvoir décrocher le premier titre est quelque chose qui restera dans l’histoire. Oui, c’est réaliser un rêve, simplement le fait d’en profiter, mais nous ne voulons pas être laissés seuls avec ça, non, nous voulons aller le gagner.

GB: Et quand vous vous arrêtez pour penser à Cavani, Rashford, Greenwood … Êtes-vous en train de grandir?

PT: Quand j’entends des attaquants avec beaucoup de noms ou de très bons joueurs, ce que je veux, c’est leur faire face pour me mesurer. La même chose m’est arrivée lors de mes premiers matchs contre le Real Madrid ou contre Barcelone, qui a joué contre de très bons joueurs et ce que vous avez, c’est l’envie de vous mesurer pour voir où en est votre niveau. Il est clair que Manchester a des joueurs de haut niveau dans toutes leurs positions et ce sera un bon test pour voir où en est Villarreal et s’ils sont vraiment prêts à se battre pour de grandes choses.

GB: Vous avez affronté Messi, par exemple. Il attaque par la droite, alors il vous rencontre en chemin. Vous a-t-il déjà dit quelque chose?

PT: Lors du dernier match que nous avons joué contre Barcelone, nous avons changé nos maillots. J’ai toujours essayé de montrer du respect envers les joueurs que j’admire. Il m’a félicité pour la saison que nous faisions et nous a souhaité bonne chance pour la finale.

GB: Qui a demandé la chemise à qui?

PT: Moi, je lui ai demandé (rires). Ce ne sera pas que ce soit le dernier des Blaugrana, il faut en profiter.

GB: Enfant, à qui as-tu demandé une photo?

PT: Santi Cazorla, Capdevila, Forlan … ceux qui étaient ici. Liverpool est venu jouer un trophée à Villarreal et j’ai des photos avec Torres et Steve Gerard, lorsqu’ils sont venus s’entraîner à la ville sportive.

GB: La finale contre Manchester United. Je ne sais pas si vous l’avez déjà imaginé, si vous êtes de ceux qui lui donnent beaucoup de tours ou si vous voulez simplement que les entraîneurs vous transmettent les informations, vous choisissez celui dont vous avez besoin et jouez …

PT: Je fais partie de ceux qui savent que la finale est là, qu’elle doit être très bien préparée car nous jouons contre le candidat numéro un pour remporter le titre. Nous aurons le temps de bien le préparer, le coach le fait parfaitement. Les assistants de l’entraîneur nous font passer des vidéos des attaquants et nous voyons leurs forces et où nous pouvons gagner.

GB: Pouvez-vous imaginer une carrière longue et variée ou préféreriez-vous avoir deux ou trois grandes équipes et c’est tout?

PT: Pour l’instant j’ai toujours joué habillé en jaune, je vois ma vie liée à ce club et pour l’instant j’ai un contrat ici. Je ne vois pas au-delà de cette finale ou de ce qui peut arriver cet été, Dieu veut un championnat d’Europe. Je veux seulement le premier titre pour mon club, pour mon peuple, et ensuite pouvoir représenter l’Espagne dans un tournoi de cette taille.

GB: C’est la cinquième finale d’Unai Emery. C’est quelque chose qui a à voir avec le travail, avec la façon dont le jeu est interprété avec les joueurs que vous avez, mais y a-t-il autre chose?

PT: L’entraîneur a beaucoup d’expérience dans ces types de tournois, il sait très bien gérer les temps de match nul, ceux de chaque match. Cela va beaucoup sur le plan psychologique: que vous ne devez pas perdre la face de ce qu’est le jeu, que vous pouvez marquer un but et que vous avec un autre but êtes soudain à égalité. Donc, cette tranquillité, ce savoir être à chaque moment de la compétition, c’est ce qui nous a donné le pouvoir de passer par chaque phase. C’est un entraîneur courageux, qui a beaucoup fait confiance à l’équipe qu’il a créée, dans l’idée du jeu, et qui n’a pas peur d’aller dans des champs rivaux d’équipes issues de la Ligue des champions ou d’équipes comme Arsenal, pour mettre en œuvre notre idée. C’est quelque chose que l’entraîneur nous a transmis depuis le début, le respect du rival, mais à un moment donné du match, nous avons dû le perdre pour continuer à progresser dans la compétition. Je pense que cela a été essentiel.

GB: Que vous dit Rodri de Guardiola?

PT: Qu’il vit pour et pour le football, qu’il ne le voit pas penser à autre chose, qu’il rentre chez lui et le lendemain apporte une nouvelle idée. Je pense que les grandes équipes commencent avec de bons entraîneurs. City a un excellent entraîneur et nous, avec Unai Emery, avons aussi un excellent entraîneur.

GB: Aimeriez-vous vous entraîner avec Guardiola, Mourinho, Kloop … pour voir ce qu’ils peuvent retirer de vous?

PT: Vous voulez être avec les meilleurs, ce sont des coachs très expérimentés comme ceux de n’importe quelle équipe de haut niveau aujourd’hui. Tout le monde peut vous apporter de nouvelles choses, et tout le positif que quelqu’un contribue à votre croissance est le bienvenu.

GB: Dites-moi un attaquant que vous n’avez pas affronté mais que vous aimeriez affronter.

PT: Ibrahimovic. Je pense qu’il a été blessé, car nous avions la Suède dans le groupe Eurocup et il ne pourra pas être là. C’est un joueur différent, même si je ne l’ai regardé qu’à la télévision. J’aurais aimé lui faire face un jour.

GB: La saison prochaine, en Ligue des champions.

PT: Si Dieu le veut (rires).