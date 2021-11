« Je ne suis pas content, ce n’est pas ce que je veux »

11/07/2021 à 21:50 CET

L’entraîneur de Valence, José Bordalas, a déclaré qu’il n’était pas content après le match nul de trois buts de son équipe à Mestalla contre l’Atlético de Madrid malgré la neutralisation du 1-3 avec lequel le match est arrivé à la 90e minute, et a ajouté que ce n’est pas ce qu’il veut.

« La vérité est que l’équipe n’a jamais baissé les bras et surmonté les coups reçus. Nous avons réussi à combler les déséquilibres en première mi-temps, mais nous avons encore échoué en laissant Griezmann courir trente mètres et il nous a marqué », a déclaré Bordalás.

« Je suis content des efforts des garçons, avec les fans aux côtés de l’équipe tout le temps, mais je ne suis pas content de ce que j’ai vu, ce n’est pas ce que je veux », a insisté Bordalás.

« Nous manquons de bureau et nous ne pouvons pas accorder ce que nous accordons »Il a dit, ajoutant qu’il avait félicité les « garçons pour leurs efforts et leur réaction », mais qu’il avait également fait part de ce qu’il n’aimait pas.

« La meilleure chose était que quand il semblait que le match était condamné, ce n’était pas comme ça. Cela a beaucoup de mérite, mais c’est la première division et nous devons être plus fiables et plus énergiques. Maintenant, nous avons la précipitation parce que de la façon dont le point a été atteint et d’avoir transformé le résultat négatif, mais nous devons être réalistes et la vérité est que nous devons nous améliorer », a-t-il ajouté.

Il a également reconnu que 20 buts encaissés en treize matchs, c’est « beaucoup ».

« L’un de nos premiers objectifs à notre arrivée était de freiner la fragilité défensive et nous ne l’avons pas encore atteint », a-t-il conclu.