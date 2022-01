Je ne suis pas en surpoids. Vous êtes en surpoids. – RedState

Hormis notre météo capricieuse et notre président, peu de choses sont davantage évoquées à cette période de l’année que le poids corporel. Pas le mien. Le tiens.

Toutes les bonnes intentions et les kilomètres consciencieux du jogging d’automne sont allés à la poubelle avec la consommation de boissons pour adultes le week-end dernier et les viandes, pommes de terre, haricots, farce, sauce et la tarte aux pacanes de grand-mère Jennie, qui auraient été écrasées si vous n’avez pas soigneusement pris quelques secondes. Au moins.

Plus des deux tiers des Américains sont en surpoids ou obèses, selon les experts du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Ainsi, les gens de Gallup, ceux qui ne sont pas en vacances ou en quarantaine, ont fait un autre sondage. Et – oh, regarde ! – plus de la moitié des Américains déclarent que leur poids correspond à peu près à leur âge et à leur corpulence. En d’autres termes, l’institut national du surpoids a tort.

Au cours des cinq dernières années, en moyenne, seulement 41 % des Américains se déclarent en surpoids. Euh-huh.

Cela signifie que quelque part de l’ordre d’un quart des Américains suivent le modèle nouvellement à la mode de Joe Biden de dire la vérité. Ils ne sont pas.

Nous n’avons pas besoin de faux vérificateurs des faits partisans des médias pour dénoncer ces menteurs. Les statistiques de la santé le feront pour eux.

La population diabétique s’élève à 40 millions, environ 11 % d’entre nous, avec 1,5 million de plus chaque année. Officiellement, le diabète est la septième cause de décès, mais cela est probablement largement sous-estimé en faveur des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, que le diabète provoque.

Les maladies cardiaques, une autre conséquence du fait de porter trop de poids, sont la principale cause de décès sur la planète et aux États-Unis, près de 18 millions de vies par an dans le monde et un sur quatre des près de trois millions de décès dans le pays chaque année.

Ainsi, vous pouvez tromper Gallup avec vos rapports de surpoids trop roses, mais pas votre propre corps.

Peut-être que certains Américains sont avisés. Selon les chiffres de Gallup, le dernier chiffre en surpoids auto-déclaré de 41 % est en hausse par rapport à la moyenne de 36 % au cours des cinq dernières années.

Après avoir maintenu un poids global relativement stable pendant les 15 premières années du siècle, les Américains déclarent avoir pris du poids ces dernières années, en moyenne de cinq livres par personne.

Les hommes pèsent en moyenne quatre livres de plus à une moyenne de 199 livres, tandis que les femmes pèsent six livres de plus à 163. Tous les autres sexes n’ont pas été signalés.

La proportion d’Américains exprimant le désir de mincir a un peu augmenté ce siècle.

Environ 55% de tous les adultes déclarent qu’ils aimeraient perdre quelques kilos au cours des cinq dernières années. C’est légèrement en hausse par rapport aux 52% des cinq années précédentes, mais toujours en deçà des 60% qui ont professé ce souhait juste après 2000.

Qui a dit qu’ils voulaient le plus perdre du poids ?

OK, c’était un cadeau. Les femmes, bien sûr. Six sur dix. Moins de la moitié des hommes disent la même chose. Ces chiffres restent stables jusqu’à présent ce millénaire.

Maintenant, nous arrivons au moment critique où l’hypocrisie frappe l’autoroute. Alors que plus de la moitié des Américains déclarent qu’ils aimeraient perdre du poids, à peine la moitié d’entre eux (26 %) affirment réellement faire quelque chose à ce sujet.

Et encore une fois, les femmes dépassent les hommes, affirmant qu’elles font quelque chose pour perdre du poids – 29% contre 23% pour les hommes paresseux. Nous, les gars, nous aborderons certainement le problème de la perte de poids immédiatement après la fin du football.

Ou certainement au printemps en tout cas. Beaucoup de temps jusqu’à la saison Speedo.