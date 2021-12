« Je ne suis pas encore en forme pour le golf »

Plus de dix mois après avoir subi un grave accident de la circulation, Tiger Woods est revenu jouer au golf avec son fils de 12 ans Charlie Woods au championnat PNC à Orlando (Floride, États-Unis) pour culminer le premier jour à la cinquième place avec – 10 coups (62), trois derrière la paire formée par Payne Stewart et Reagan Cink.

La reprise de Woods est lente mais régulière. Avec son fils, il a montré que, malgré l’adversité, sa qualité n’a pas disparu. Il l’a démontré lors de la première du championnat PNC, un tournoi qui marquera un avant et un après chez le golfeur américain pour avoir été le lieu de sa réapparition.

Lire aussi Rédaction

Su desaparición de los campos de golf se produjo abruptamente tras sufrir un grave accidente en el que se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derechos al chocar contra un terraplén y volcar ladera abajo con su vehículo el pasado 23 de febrero en Les anges.

Près d’un an plus tard, il renouait avec la saveur de la compétition. Et il l’a fait avec son fils, Charlie, qui a montré une bonne génétique après avoir concouru à un niveau élevé le premier jour du tournoi.

Plus tard, aux médias du tournoi, Woods a raconté ses premiers sentiments après son retour : « Une belle journée, en famille. J’ai passé un bon moment. Nous avons passé un bon moment à jouer ensemble, mon fils et moi. Charlie ne semblait pas nerveux. et moi encore je peux en mettre un couple qu’un autre », a-t-il expliqué.

« Nous ne pouvions pas capitaliser sur un aigle avec de bons coups. Je frappe mieux, je m’améliore à chaque fois, mais je ne suis pas encore en forme au golf. De plus, je suis fier de ce que fait Charlie. Se battre pour la victoire demain, il faut commencer fort. Mais l’important c’est de s’amuser. Au jour le jour il faut enlever le mauvais, creuser, sortir de la boue. C’est la partie facile, rivaliser », a-t-il ajouté. .

Ce dimanche se jouera la deuxième journée du Championnat PNC, qui accueille vingt binômes de joueurs composés d’au moins un professionnel qui doit avoir remporté un Championnat Majeur ou le Championnat des Joueurs et un membre de la famille, dont la plupart sont des parents et des enfants. .

Tiger Woods, quant à lui, a participé à cette édition sur invitation et clôturera le week-end avec une deuxième journée avec laquelle il laissera définitivement derrière lui un accident qui pourrait lui coûter cher.