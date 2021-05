Je ne suis pas encore prêt à embrasser les gens – mais un fossé s’ouvre

J’aurais dû le voir venir. Mais j’étais détendu, profitant de la compagnie de mes amis au soleil. Puis, alors que nous nous disions au revoir, un ami s’est penché et m’a fait un câlin de tout le corps. «Je fais des câlins! Je suis doublé », a-t-elle annoncé. Ce n’est pas que je n’étais pas contente qu’elle veuille me presser; c’est que je ne pensais pas que nous en étions encore à ce stade et, si je suis honnête, je me suis habitué à agiter ou à mimer de fabuleux baisers aériens.

Alors que nous revenons à la socialisation, une division s’ouvre. L’étreinte est à nouveau à l’horizon – le gouvernement a laissé entendre qu’il serait à nouveau autorisé (une phrase que je n’aurais jamais pensé dire) à partir du 17 mai. Mais les Londoniens ont toujours été les premiers à adopter et la ville est déjà divisée entre les huggers et ceux qui ne la manquent pas. Michael Gove a dit que le «contact amical» est quelque chose que le gouvernement veut voir (une autre phrase que je n’aurais jamais pensé dire), mais je n’en suis pas si sûr.

Je sais que c’est émotif – rejeter un câlin a des conséquences (j’ai vu une femme dans la rue pleurer des larmes de douleur et demander à son adolescent pourquoi elle était si glaciale). Peut-être avons-nous juste besoin de nous y habituer à nouveau. Après tout, tous les câlins ne se valent pas. Pour chaque manifestation joyeuse de contact physique (Joe Biden et Kamala Harris, Marina Abramovic étreignant des arbres ou des joueurs de football se serrant dans ses bras après avoir marqué des buts), il y a des échecs de câlin. Nous avons l’embarras du choix avec des photos de câlins maladroits de célébrités – voir Ellie Goulding accrochée à son ex Ed Sheeran en 2014 et les célébrités du hashtag Instagram en prise d’otages.

J’en ai eu beaucoup qui me font me tortiller quand je me souviens d’eux – lorsque votre oreille se presse maladroitement contre leur joue ou qu’une personne s’accroche trop longtemps. Ensuite, il y a des câlins non consensuels, de personnes qui ne comprennent pas les limites et qui ont fétichisé le câlin. Ils peuvent posséder une tasse “ câlin dans une tasse ” et vous donner des câlins en retour, où ils se faufilent furtivement et vous embrassent avant que vous ne puissiez les voir. Je crois fermement que les collègues ne devraient pas se serrer dans leurs bras. Il y a un risque de trop de flou des limites, il est plus facile d’avoir une interdiction générale et d’obtenir votre correction de câlin ailleurs.

Les scientifiques doivent également être convaincus. Caroline Noakes, spécialiste des infections aéroportées à l’Université de Leeds dit que vous pouvez étreindre ceux qui ont été vaccinés deux fois, mais ne les étreignez pas trop librement. Si vous le faites, évitez d’être face à face. Le port d’un masque peut aider.

Jusqu’à présent, il était plus facile de se soumettre à l’étreinte que de protester, mais à mesure que nous émergeons dans nos anciennes vies, je vais essayer de ne faire que m’embrasser à mes conditions.