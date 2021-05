Je ne suis pas encore tout à fait à l’aise dans la voiture ce week-end

Max Verstappen a admis qu’il ne se sentait pas tout à fait «à l’aise» dans le Red Bull lors des essais de jeudi pour le Grand Prix de Monaco.

Le Néerlandais a terminé troisième en FP1, avant de terminer quatrième en FP2, avec un meilleur temps au tour à ce jour de 1.12.081.

Son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, était en tête des feuilles de temps en FP1, tandis que Ferrari, qui pourrait s’avérer être un prétendant à Monaco, a obtenu un 1-2 en FP2.

Verstappen n’a jamais terminé sur le podium à Monaco, mais cherchera à corriger cela ce week-end alors qu’il espère gagner du terrain sur son rival au titre Lewis Hamilton.

Hamilton a remporté trois des quatre premières courses, Verstappen remportant sa seule victoire à ce jour à Imola.

“C’est bien sûr agréable d’être de retour en piste à Monaco et bien que nous ayons plutôt bien fait en FP1, la séance de cet après-midi a été délicate et j’aurais espéré que nous aurions pu être plus rapides”, a-t-il déclaré. «Nous avons été trop lents en FP2 et nous avons vraiment besoin de trouver du rythme car tout le monde a du trafic, il faut chercher des temps au tour optimaux et des secteurs optimaux et nous étions assez loin.

«Je me sens généralement assez à l’aise dans la voiture, mais cela n’est pas encore arrivé ce week-end. Heureusement, nous avons une journée libre pour examiner certaines choses à améliorer pour nous assurer que les qualifications se déroulent bien samedi. »

Verstappen a pris la pole position pour le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, mais a été devancé par le duo Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas depuis.

Le FP3 pour le Grand Prix de Monaco débutera samedi à midi, heure locale, les qualifications devant débuter à 15h00, heure locale.