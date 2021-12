« Je ne suis pas heureux à Chelsea »

30/12/2021 à 22:08 CET

.

L’attaquant belge Romelu Lukaku a reconnu ne pas se sentir bien dans le Chelsea, avec qui il vient de reparaître, et a osé un prochain retour au Inter, d’où il est parti pour rejoindre le club londonien.

« Physiquement, je vais bien. Mais Je ne suis pas content de la situation à Chelsea. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système. Je ne suis pas content et c’est normal. La seule chose que je puisse faire, c’est ne pas abandonner et continuer comme un professionnel », a-t-il déclaré dans une interview à Sky Sport recueillie par Efe.

« Je suis un travailleur et je ne vais pas baisser les bras », a insisté le Belge qui cumule sept buts en dix-huit journées disputées en Premier League jusqu’à présent. Le joueur a raté de nombreux matchs à cause de blessures et aussi à cause des décisions de son entraîneur.

Romelu lukaku regrette la façon dont vous avez quitté le Inter. « Cela n’aurait pas dû se passer de cette façon et je suis désolé pour les fans. Ce n’était pas le moment. J’ai l’Inter dans mon cœur et j’espère y jouer à nouveau. »

« Je veux du fond du cœur retourner à l’Inter. Je ne veux pas le faire à la fin de ma carrière, mais quand je suis encore au plus haut niveau », a déclaré l’international belge.

Lukaku suppose que la façon de partir Inter ce n’était pas correct. « Cela aurait dû être différent. Ce sont des choses qui resteront pour toujours. Je veux m’excuser auprès des fans », a-t-il ajouté.