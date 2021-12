« Je ne suis pas inquiet pour ma position, ce qui compte c’est le travail »

18/12/2021 à 16h59 CET

.

Javier Calleja, entraîneur d’Alavés, a regretté la défaite face au Rayo Vallecano et a déclaré que, malgré la mauvaise dynamique de la ligue qui les rapproche de la relégation, il ne se soucie pas de sa position, mais la seule chose importante est de travailler pour renverser la situation.

Le Rayo Vallecano a battu Alavés (2-0) grâce à deux buts en première mi-temps de Sergi Guardiola et Alejandro Catena.

« Nous sommes venus préparés pour qu’ils n’aient pas d’espaces mais des situations de jeu ont été trouvées pour s’enchaîner avec Trejo et tourner. Une mauvaise dynamique n’est pas une question d’attitude. Je pense que si quelqu’un s’est trompé c’est moi. Le Rayo a des joueurs rapides et dynamiques et ce que nous recherchions, c’est qu’ils n’aient pas d’espace derrière le dos », a déclaré Calleja lors d’une conférence de presse.

« Nous avons manqué de plus de pression sur le ballon, de plus de force, et cela nous a fait douter. Nous étions encore un peu craintifs en première mi-temps car en seconde nous avons bien joué même si nous n’avions pas la capacité de marquer un but », a-t-il avoué.

Le prochain match d’Alavés arrivera la semaine prochaine contre Villarreal. « Nous verrons ce qui se passera lors de cette réunion, mais l’important est de travailler avec plus d’enthousiasme, de foi et d’unité que jamais. »

« Le but est la permanence. Pour le moment nous sommes sortis de la descente mais nous savons que ce sera très souffert. Dans mon cas, je ne suis pas inquiet pour ma position. Ce qui compte pour moi, c’est de travailler à corriger les erreurs. L’objectif est la permanence et nous nous battrons jusqu’au bout », a-t-il conclu.