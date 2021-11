« Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit »

13/11/2021 à 19:04 CET

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, n’est pas entré en lice avec Janne Andersson. L’entraîneur suédois a reproché au « fair-play » espagnol de ne pas autoriser l’entraînement sur l’intégralité du terrain puisque l’une des zones était recouverte d’une lampe protégeant le gazon. L’Asturien a évité la controverse et a souligné que « Je ne dois pas juger les autres », ajoutant que « c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler ».

Lucho a préféré parler du jeu et a assuré que « nous n’allons rien changer. Ils n’ont aucun problème à défendre dans leur zone. Avec le public nous sommes plus forts et eux, plus faibles & rdquor ;.

De son équipe, l’Asturien a souligné la figure de Sergio Busquets, dont il a souligné que « les faits parlent mieux que les mots, Sergio est l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football mondial ».

Le technicien a insisté sur le facteur environnemental et a souligné que «Après l’appel que nous avons lancé, La Cartuja sera comblée. Maintenant, nous voulons que vous veniez préparé pour des moments de souffrance, qu’il y en aura surement, nous voulons qu’ils nous aident dans les moments délicats. Ce sera une fête à la fin du match si les résultats sont donnés. Nous aurions signé pour être dans cette situation avant de nous qualifier & rdquor ;.

Éviter de parler de renouvellement

Quant à un éventuel renouvellement, son contrat se terminant après la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lucho a maintenu son discours de ne pas parler d’avance : »Il n’y a pas d’avenir, l’avenir c’est aujourd’hui, demain, ce qui me passionne et me motive. Cela n’est jamais connu, ni ne me concerne ni ne concerne quiconque de la Fédération & rdquor;

Concernant Zlatan Ibrahimovic, Luis Enrique a déclaré que pendant son séjour à Barcelone, lorsqu’il s’entraînait dans la filiale, « Je ne l’ai jamais rencontré » et à propos de son football il a indiqué que » son physique améliore son jeu long, c’est un joueur tellement puissantDu gardien ils jouent longtemps et c’est idéal pour ça. Mais ce n’est pas seulement le football, alors vous devez développer le deuxième ballon, que vous l’ayez ou non. C’est un profil qui valorise le jeu long, quand on verra le line-up, on évaluera les caractéristiques, mais le plan général ne change pas, jouer ou ne pas jouer. »

L’entraîneur voit la Suède « avec des attaquants de haut niveau », comme Isak, mais qui n’en a pas peur non plus : « On ne va pas spéculer, Nous n’allons pas arrêter de risquer. « · Lucho a également tenu à préciser qu’il n’a jamais remis en cause le jeu défensif suédois. Je suis toujours poli avec le rival », a-t-il déclaré.