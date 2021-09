“Je ne suis pas moins que Messi ou Ronaldo”

in

11/09/2021 à 00h35 CEST

Zlatan Ibrahimovic Il ne laisse jamais personne insatisfait quand il parle. Le Suédois de l’AC Milan a accordé une interview à France Football qui sera publiée demain dans son intégralité, dans laquelle il évoquait sa situation parmi les grands footballeurs du monde du football.

Dans l’interview précédente, Zlatan a laissé quelques perles, comme par rapport à Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

“En ce qui concerne les qualités du football, je n’ai rien de moins qu’elles”, a déclaré Ibra. “Si nous comptons les trophées, alors ils ont autre chose, comme la Ligue des champions.”

Une autre de ses déclarations au plus pur Zlatan était en termes de ballon d’or, une reconnaissance qui fait défaut à sa carrière : “Je ne sais pas sur quelle base est décidé le prix, mais je n’ai jamais été obsédé par le gagner. C’est moi qui manque et non l’inverse.”

Enfin, Zlatan a terminé par une blague sur son rôle dans l’équipe : « Quand le collectif fonctionne, l’individu en profite : l’individu ne peut pas être bon si l’équipe n’est pas bonne. Fondamentalement, je pense que je suis le meilleur au monde“.