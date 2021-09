“Je ne suis pas prêt pour au revoir à Valence”

15/09/2021 à 18:08 CEST

Valentino Rossi est le dernier invité de ‘La boite de DAZN, le programme présenté par Ernest riveras. A la veille de la course à domicile, le GP de Saint-Marin, à Misano Adriatico, à 12 km de Tavullia, le pilote italien a expliqué comment il affronte ses derniers mois en tant que pilote MotoGP, après avoir annoncé son retrait définitif à la fin de cette saison : « A Valence, ce sera difficile. En Autriche, après l’avoir annoncé, cela ne m’a pas trop affecté. Là-bas ce sera plus dur car à partir de là ma vie va changer, j’arrêterai d’être un pilote de MotoGP. Je me sens un peu paranoïaque à propos de Valence, je pense je ne suis pas si préparé pour ça. Ce ne sera pas facile, mais ce sera aussi joli & rdquor;, reconnaît ‘Il Dottore’. « J’écoute des messages pour ma retraite depuis 15 ans, mais je n’ai jamais été intéressé & rdquor; il est dit Valentino, qui fournit également les arguments pour lesquels il n’a pas changé motos pour F1 en 2006 et les raisons qui l’ont poussé à continuer en MotoGP jusqu’à l’âge de 42 ans : remords quand je regarde en arrière ‘& rdquor;.

Rossi montre à Ernest Riveras son talent en matière de changer les couches, après avoir annoncé qu’il sera papa il y a quelques semaines à peine : « Ma fiancée aimerait en avoir un autre, mais voyons comment se passe le premier », ajoute le cavalier italien avec amusement. “Si je suis père, n’importe qui peut l’être. J’ai toujours voulu l’être. J’espère que cette couche que je mets est la première et la dernière que je mets. Je ne suis pas si mauvais dans ce domaine. J’ai un avenir.”

Rossi rappelez-vous aussi sa relation avec différents objets comme un T-shirt Diego Armando Maradona, un Bote de Mayonnaise ou un poulet en plastique, en plus de raconter une anecdote amusante avec les « carabiniers » italiens et de révéler la raison de son surnom, ‘Il Dottore’ : « Le Docteur Rossi C’est typique quand on raconte des histoires en Italie, beaucoup commencent comme : « Le docteur Rossi est allé à l’école ce matin ». C’est là que tout a commencé, “continue”. si vous êtes médecin, vous êtes un hors de l’ordinaire dans quelque chose. Et c’est de là que ça vient. Maintenant, je suis le docteur Rossi le plus célèbre au monde parce que, malgré le nom de famille commun de Rossi et le grand nombre d’homonymes, j’ai réussi à me démarquer et à être le plus fameux“, Expliquer.

Sa course mythique est Afrique du Sud 2004 : « C’était la meilleure. C’était un mélange de folie, car pour quitter Honda, il fallait alors être hors du pot. Et un mélange de confiance. Je ne pensais pas gagner cette première course. .”

Valentino parle de pizza à la mayonnaise : « Elle est fabriquée à Pesaro. Je l’ai mise dans chacune d’elles. C’est en l’honneur du compositeur Rossini, qui est de là-bas » et il a aussi une note spéciale pour les fans espagnols de MotoGP : « Pour moi, c’est toujours un C’est un grand plaisir de venir en Espagne car, au final, bon nombre des adversaires les plus forts que j’ai eus sont espagnols et les espagnols sont très attachés à leurs pilotes, leurs équipes, comme les italiens. avec ça, en Espagne, ils m’ont toujours très bien traité. Quand j’atterris à Jerez, Barcelone… Je ressens toujours un soutien et une chaleur incroyables. Et pour cela, je tiens à remercier tous les fans espagnols. Ils me font sentir que je suis courir à la maison. Et c’est vital car pour nous, l’Espagne est le pays numéro un de la Coupe du monde : l’organisation de Dorna est espagnole, de nombreux coureurs sont espagnols et, de plus, vous courez en Espagne quatre fois par an. Venir ici et se sentir chez soi est un grand honneur.”

Il aime tellement notre pays qu’il a même une maison à Ibiza : « J’y suis allé la première fois et ça m’a tellement fasciné que j’ai voulu y acheter une résidence. Je l’ai depuis 20 ans. Avec Ángel Nieto j’ai eu un beaucoup de plaisir. Il a toujours enduré plus que nous.