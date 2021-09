in

14/09/2021 à 12:48 CEST

Le marché des transferts de ce 2021 restera dans les mémoires à travers l’histoire : Cristiano Ronaldo défini son départ de la Juventus et a confirmé son retour à Manchester United après 12 ans d’absence, au cours desquels il a déménagé pour la première fois à Madrid et, par la suite, à Turin. Sans aucun doute, l’un des nombreux transferts retentissants de cette période de transferts après le départ de Lionel Messi du Barcelone débarquer dans le Paris Saint Germain.

La star portugaise est arrivé en tant que leader dans le vestiaire United. Le Portugais est celui qui commande dans les profondeurs d’Old Trafford, et c’est lui qui harangue ses coéquipiers pour concourir au plus haut niveau. Cristiano a imposé ses règles alimentaires dans les vestiaires et a précisé qu’il n’était pas venu à Manchester pour marcher : “Je ne suis pas revenu pour être pom-pom girl”.

Le journal ‘The Sun’ a publié le discours et la harangue que Cristiano Ronaldo a prononcé devant ses camarades de garde-robe. Les Portugais veulent que United soit à nouveau une équipe gagnante et ne les laissera pas se détendre pendant la saison. CR7 a fait ses débuts à Old Trafford avec un doublé contre Newcastle et les Red Devils se partagent la tête du Premier ministre.

Selon le tabloïd britannique, Cristiano Ronaldo donné plusieurs raisons aux vestiaires pour son retour : “Je ne suis pas revenue pour être pom-pom girl. Si vous voulez réussir, j’ai besoin que vous aimiez ce club de tout votre cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou non, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours vous donner à 100% pour le club », a harangué le joueur à ses coéquipiers.

Cristiano à ses coéquipiers : “Je veux être heureux”

“Je suis ici pour gagner et rien d’autre. Gagner nous apporte le bonheur. Je veux être heureux, non ?. Vous êtes tous des joueurs incroyables et je crois en vous, sinon je ne serais pas revenu.” Cristiano Ronaldo a pointé du doigt les vestiaires selon les informations de ‘The Sun’.

CR7 ne va pas laisser l’équipe anglaise se détendre pendant la saison car leur objectif est de continuer à gagner des titres, et United devra faire de son mieux pour remporter à nouveau un titre : “Je suis retourné à Manchester United pour deux raisons. La première est parce que j’aime le club. La seconde est que J’aime la mentalité gagnante qui se respire dans les rangs de cette équipe”