“ Je ne suis pas sûr que quiconque sera jamais tenu responsable ” de COVID-19 ⋆ .

Chuck Woolery pense que les bureaucrates du gouvernement comme le Dr Anthony Fauci devraient être blâmés pour leur rôle dans la pandémie COVID-19, mais que les Américains oublieront bientôt ce qui s’est passé et que personne ne sera tenu pour responsable.

Le co-animateur du podcast et ancien animateur du jeu télévisé a discuté en profondeur de la pandémie de COVID-19 avec l’hôte John Solomon sur le podcast «John Solomon Reports».

Parmi les sujets sur lesquels Woolery a commenté figurait la décision tardive des médias de considérer sérieusement la théorie des «fuites de laboratoire» sur les origines du COVID après avoir affirmé pendant un an que le virus ne provenait pas d’un laboratoire de Wuhan.

«C’est exactement ce qu’ils font», a déclaré Woolery. «Ils nient simplement le fait qu’ils aient jamais dit quoi que ce soit et passent à la chose suivante. Et puis ça revient pour les mordre, mais ça ne les mord jamais vraiment, ce qui est le problème.

«Il y a un an – je viens de faire un podcast ce matin sur ‘Blunt Force Truth’ avec Mark – et il y a un an, nous parlions de gain de fonction», se souvient-il. «Personne n’en parlait. Nous reliions les points de, je pense, de l’Université de Caroline du Nord et de Harvard et d’autres endroits. Nous faisions donc un peu de recherche avec des informations accessibles à tout le monde. Et donc nous en avons parlé, puis tout le monde nous a traités de théoriciens du complot et de fous et de fous.

«Et nous y voilà, maintenant que Fauci a dit devant le Congrès que, ‘Eh bien… nous n’avons pas fait de gain de fonction.’ Bien sûr, nous savons qu’il l’a fait. Et nous savons qu’ils l’ont fait. Et nous savons qu’ils l’ont payé avec des dollars américains pour une raison inconnue. Et je suppose que c’était pour contourner les restrictions de gain de fonction dans ce pays qu’Obama a imposées. Et c’est tout ce que je peux déduire de ce qui se passe. Et alors ils se sont dit: «Allez-y, financez la Chine et laissez-les faire», ce que je trouve totalement insensé. Et en plus de cela, la Chine a-t-elle vraiment besoin de notre argent pour faire de la recherche sur les gains de fonction?

«C’est comme dire à Amazon: ‘Nous allons vous donner un bonus de 3 000 $ pour votre venue aujourd’hui.’ Je veux dire, c’est fou.

Woolery estime que le Dr Anthony Fauci porte une grande responsabilité dans l’éclosion de la pandémie – mais ne sera jamais tenu pour responsable de son rôle dans le financement de la recherche risquée sur les coronavirus de chauve-souris à l’Institut de virologie de Wuhan.

«Je ne pense pas qu’il sera jamais tenu responsable de tout ce qu’il a fait», a-t-il déclaré. «Ce dont il a fait partie – et cela peut sembler hyperbolique, mais je ne veux pas que ce soit le cas. Ce dont il a fait partie – avec peut-être aucune intention de faire partie de – tue littéralement des millions de personnes dans le monde. Je veux dire, quand vous pensez à ce qui se passe, et que personne n’en est tenu responsable, et que personne n’a la moindre curiosité au sein de l’administration Biden pour aller au fond des choses et accepter complètement le déni de la Chine. C’est déroutant et frustrant, c’est vraiment le cas.

«Je ne suis pas sûr que quiconque en sera jamais tenu responsable», a poursuivi Woolery. «Je n’ai vraiment pas. Ils peuvent être giflés au poignet, mais je ne pense pas que leur emploi sera perdu – ou ils prendront leur retraite et disparaîtront dans les boiseries.

«Pensez aux millions de personnes qui ont souffert et sont mortes avec cela dans le monde. Et cela favorise également un complot, dont beaucoup de gens parleront, et bien sûr, il est facilement démystifié parce que nous ne le savons pas avec certitude, mais cela semble si évident. Lorsque Wuhan a été fermée, les Chinois savaient que ces personnes étaient en mauvaise posture, et ils savaient qu’ils mouraient, et ne les laisseraient pas voyager nulle part en Chine, ni nulle part. Ils ne pouvaient pas aller à Pékin, Shanghai – ils n’étaient pas autorisés à sortir de la ville, mais ils pouvaient voler autour du monde. Je veux dire, explique ça.

Les Américains ont une courte durée d’attention et sont susceptibles d’oublier la pandémie dans un proche avenir, craint Woolery.

«Les Américains ont tendance ces derniers temps, je pense, au cours des 30 à 40 dernières années, à oublier un peu», a-t-il déclaré. «Continuez simplement parce que, en tant que peuple, nous sommes très avant-gardistes. Et il y a une bonne et une mauvaise partie de cela. Le mauvais côté est que nous ne comptons pas vraiment sur l’histoire pour nous apprendre quoi que ce soit. L’avantage, c’est que nous passons à autre chose, peu importe ce qui se trouve sur notre chemin.

«J’ai donc le sentiment que le peuple américain passera probablement à autre chose, cela restera dans l’histoire comme une pandémie oubliée par la plupart des gens. Et je ne pense pas que quiconque sera blâmé, dans la presse, ou dans les livres d’histoire, ou dans la mémoire des gens – je pense juste que ce sera une tragédie, car la plupart des choses sont considérées aujourd’hui comme une tragédie. “